Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις εισέρχονται Motor Oil και AKTOR, μετά την πρόταση που υπέβαλε ο Όμιλος AKTOR για την απόκτηση ποσοστού 75% στις εταιρείες ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε. και THALIS E.S. A.E., οι οποίες αποτελούν 100% έμμεσες θυγατρικές της Motor Oil.

Η πρόταση δεν συνιστά ακόμη οριστική συμφωνία, καθώς η ενδεχόμενη συναλλαγή τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις για αντίστοιχες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και της υπογραφής δεσμευτικών συμφωνιών.

Ωστόσο, η κίνηση έχει σαφές επιχειρηματικό αποτύπωμα, καθώς αφορά δύο εταιρείες με δραστηριότητα σε έναν τομέα αυξανόμενης σημασίας: τη διαχείριση αποβλήτων, τις περιβαλλοντικές υποδομές, την παραγωγή ενέργειας από απόβλητα και την κυκλική οικονομία.

Η συναλλαγή

Σύμφωνα με την πρόταση, η συναλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους. Είτε μέσω της απόκτησης του 75% των μετοχών της MANETIAL LIMITED, η οποία είναι 100% μητρική των εταιρειών-στόχων, είτε μέσω της απευθείας απόκτησης του 75% των μετοχών καθεμίας από τις ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS.

Μετά την υποβολή της πρότασης, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν σε περίοδο αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, με στόχο τη σύναψη δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και συμφωνίας μετόχων.

Τι σημαίνει για τον Όμιλο AKTOR

Για τον Όμιλο AKTOR, η πιθανή ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ενίσχυε περαιτέρω τη θέση του στην αγορά των περιβαλλοντικών έργων και της κυκλικής οικονομίας, όπου ήδη έχει παρουσία.

Η απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στις ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS θα μπορούσε να διευρύνει τις ευκαιρίες του Ομίλου σε έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων, να συμπληρώσει το χαρτοφυλάκιό του με σημαντικά έργα εν λειτουργία και να προσθέσει εμπειρία και τεχνογνωσία σε έναν τομέα με εξειδικευμένες απαιτήσεις.

Σύμφωνα με το αρχικό πλαίσιο της ανακοίνωσης, η κίνηση συνδέεται και με τη στρατηγική του Ομίλου AKTOR για διαφοροποίηση του μείγματος EBITDA και ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων ροών εσόδων.

Η σημασία της ΗΛΕΚΤΩΡ

Η ΗΛΕΚΤΩΡ δραστηριοποιείται στη διαχείριση αποβλήτων, με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης, μέσω ΣΔΙΤ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση απορριμμάτων και στην παραγωγή πράσινης ενέργειας από απορρίμματα, έχοντας υλοποιήσει σημαντικά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μάλιστα, αρκετά από αυτά έχουν πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Σήμερα λειτουργεί επτά εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων σε Ελλάδα και Κύπρο, δύο εγκαταστάσεις διαχείρισης επικίνδυνων κλινικών αποβλήτων και τέσσερις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από την αξιοποίηση βιοαερίου που εκλύεται από Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων αυτών ξεπερνά τα 33 MW.

Παράλληλα, η ΗΛΕΚΤΩΡ έχει υπογράψει νέες συμβάσεις για την κατασκευή Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων στο Αγρίνιο, για τη μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης της ΔΕΗ στον ΑΗΣ Καρδιάς, για το έργο επεξεργασίας και διαχείρισης απορριμμάτων της Άνδρου, καθώς και για περιβαλλοντικά έργα στην Κρήτη και στη Γερμανία.

Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνεται επίσης το έργο ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας, το πρώτο έργο της συγκεκριμένης κατηγορίας που δημοπρατήθηκε στην Ελλάδα.

Ο ρόλος της THALIS

Η THALIS λειτουργεί συμπληρωματικά προς την ΗΛΕΚΤΩΡ, καθώς διαθέτει επίσης εμπειρία στα περιβαλλοντικά έργα και στην κυκλική οικονομία.

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, δραστηριοποιείται στην παραγωγή ενέργειας από απόβλητα, έχει ισχυρή παρουσία στην κυκλική οικονομία του νερού και προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης και διαχείρισης ρυπασμένων εδαφών.

Σημαντική είναι η παρουσία της στην Κρήτη και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου έχει παραδώσει έργα περιβαλλοντικών υποδομών. Στην Κρήτη, μεταξύ άλλων, κατασκευάζει ή αναβαθμίζει μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη άρδευση μεγάλων καλλιεργήσιμων εκτάσεων.

Η THALIS έχει επίσης εισέλθει στον χώρο της ψηφιοποίησης των περιβαλλοντικών υποδομών και των έργων «έξυπνων πόλεων», διευρύνοντας το αντικείμενό της σε πεδία που συνδέονται με τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό.