Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να βρίσκεται η Μάρω Κοντού, έπειτα από κάκωση στο αριστερό ισχίο. Η ηθοποιός συμπληρώνει δύο εβδομάδες νοσηλείας στο «Αττικόν», όπου παραμένει σε τετράκλινο δωμάτιο της καρδιολογικής κλινικής.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε πως η πορεία της υγείας της είναι τέτοια που δεν αποκλείεται να λάβει εξιτήριο μέσα στην ημέρα.

«Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται εδώ και πολλές μέρες στην καρδιολογική κλινική. Έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση της εδώ και μία – δύο μέρες. Οι γιατροί σήμερα θα κάνουν επίσκεψη και αν η εικόνα της είναι η ίδια με τις δύο προηγούμενες ημέρες, αναμένεται το μεσημέρι να πάρει εξιτήριο. Η Μάρω Κοντού νοσηλεύτηκε στη καρδιολογική κλινική σε τετράκλινο θάλαμο, ουδέποτε ζήτησε προνομιακή μεταχείριση και ήταν η χαρά του θαλάμου. Διασκέδαζε τους άλλους ασθενείς με ιστορίες, ένας άνθρωπος πραγματικά καταπληκτικός. Είναι ψύχραιμη, χαμογελαστή, με τον καλό λόγο στους άλλους ασθενείς και να τους λέει ιστορίες από το θέατρο. Μια καταπληκτική γυναίκα», ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννάκος.