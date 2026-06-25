Στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού κατάφερε να μπει ένας άνδρας με μαχαίρι ο οποίος είπε ότι είναι ξάδερφος της ηθοποιού και επιθυμούσε να την επισκεφτεί.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο 90 ετών άνδρας κρατούσε στα χέρια του μια γλάστρα και ένα κουτί γλυκά, ενώ είχε μαζί του και να μαχαίρι.

Το περιστατικό έγινε χθες, Τετάρτη 25/6 και ο 90χρονος εισήλθε στο νοσοκομείο και έφτασε μέχρι τον δεύτερο όροφο όπου βρίσκεται η καρδιολογική.

Μία νοσοκόμα που τον είδε τον θεώρησε περίεργο και ειδοποίησε άμεσα την Ασφάλεια του νοσοκομείου με αποτέλεσμα κατά τον έλεγχο να γίνει αντιληπτό το μαχαίρι που είχε στην κατοχή του.

Ο άνδρας άμεσα συνελήφθη και έχει οδηγηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου όπου και παραμένει κρατούμενος.

Οι Αρχές ζητούν απαντήσεις αναφορικά με το γιατί ο άνδρας που έφερε μαχαίρι προσπάθησε να συναντήσει τη Μάρω Κοντού, αλλά δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρό του.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το σχετικό ρεπορτάζ του ERTNews, ο άνδρας φέρεται να είναι ψυχικά ασταθής.

«Κρατούσε έναν βασιλικό μαραμένο»

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Action 24 ο πρόεδρος των Εργαζομένων του Νοσοκομείου: «Εχθές το βράδυ 10 παρά τέταρτο μία νοσηλεύτρια είδα τον ηλικιωμένο κύριο με ένα καπέλο που περιφερόταν γύρω από το ασανσέρ».

«Τη μία έλεγε πως είναι ξάδερφος της Κοντού. Την άλλη πως είναι ο τάδε ηθοποιός. Κρατούσε έναν βασιλικό μαραμένο και στην τσέπη του φαινόταν κάτι σαν θήκη από μαχαίρι» επεσήμανε.

«Δεν μπήκε μέσα στην κλινική δεν πρόλαβε. προφανώς ήθελε να κάνει κακό στην κα Κοντού» δήλωσε.