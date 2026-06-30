Την εξιχνίαση περιπτώσεων βιασμού, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφίας ανηλίκων, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Πιο συγκεκριμένα, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς σχηματίστηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, σε βάρος δύο ημεδαπών, ηλικίας 20 και 42 ετών, κι ενός αλλοδαπού, 41 ετών.

Οι πρώτοι δύο κατηγορούνται, ανάλογα με την περίπτωση, για περιστατικό βιασμού και πορνογραφίας ανηλίκων σε βάρος ανήλικου ημεδαπού, έπειτα από συνομιλία σε πλατφόρμα γνωριμιών και δια ζώσης συνάντηση, και για περιστατικό προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο τρίτος φέρεται ως δράστης βιασμού και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ενήλικης αλλοδαπής, κατόπιν χορήγησης ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι παραπάνω πράξεις τελέσθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2025, σε περιοχές της Καλαμαριάς και του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.