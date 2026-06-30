Συγκίνηθηκε η Νίκη Κάρτσωνα μιλώντας για την απώλεια της μητέρας της.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπης «Happy Day», η Νίκη Κάρτσωνα ανέφερε: «Είναι δύσκολο να ανοίξω συζήτηση για τη μαμά μου, γιατί είναι τεράστια απώλεια να χάνεις τη μαμά σου. Μια τόσο καλή μαμά. Κάθε βράδυ της ζητάω συγγνώμη, γιατί κάθε μέρα κλαίω και ξέρω ότι καμία μαμά δεν θέλει τα παιδιά της να κλαίνε. Κάθε μέρα στενοχωριέμαι, κάθε μέρα κλαίω, κάθε βράδυ της λέω “σ’ αγαπώ, συγγνώμη που έκλαψα και σήμερα”. Μας λείπει πάρα πολύ. Κι ας ήταν η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, κι ας ήθελε να φύγει, έφυγε σε μια στιγμή που ήθελε η ίδια να φύγει γιατί είχε κουραστεί. Είναι τεράστια απώλεια. Αυτό που μου λείπει περισσότερο είναι η αγκαλιά, το χαμόγελό της και το ότι τρώγαμε μαζί τις Παρασκευές. Δεν θα ξαναπείς τη λέξη μαμά, ξέρεις τι είναι αυτό; Μπαίνουν στο μαγαζί μαμάδες με τις κόρες τους και… τρομερό».