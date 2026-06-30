Με την καταδίκη του 58χρονου κατηγορούμενου από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών έπεσε η αυλαία στη πρωτοβάθμια δίκη για τη δολοφονία του Παύλου Γιαννακουλόπουλου στο Ρουπάκι Ηλείας, τον Φεβρουάριο του 2025.

Του ανταποκριτή μας στην Ηλεία στο patrisnews

Με ομόφωνή του απόφασή του το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 58χρονο για τη δολοφονία του 52χρονου, ενώ τον αθώωσε για δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας, εναντίον των ατόμων που ήταν παρόντες στη φονική συμπλοκή.

Το ΜΟΔ Πατρών επέβαλε στον κατηγορούμενο την εσχάτη των ποινών, δηλαδή ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ποινή φυλάκισης τριών ετών για αδικήματα που σχετίζονται με παραβάσεις του νόμου για τα όπλα.

Επίσης, το δικαστήριο δεν αναγνώρισε καμία από τις τρεις ελαφρυντικές περιστάσεις που αιτήθηκε η υπεράσπιση του 58χρονου.

Λίγο πριν την ανακοίνωση της ετυμηγορίας στη χθεσινή συνεδρίαση, ο Εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή του κατηγορούμενου για δολοφονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και την απαλλαγή του για δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας. Παράλληλα, και ο ίδιος απέρριψε την χορήγηση ελαφρυντικών.

Αναφερόμενος στον 58χρονο κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελικός λειτουργός τόνισε ότι ενήργησε όπως ένας ψυχρός εκτελεστής και επεσήμανε πως «ο κατηγορούμενος θα έπρεπε να είχε σιωπήσει στην απολογία του».

Σε άλλο σημείο, και αναφορικά με την επικοινωνία θύτη και θύματος πριν από το μοιραίο «ραντεβού» στο σπίτι του πρώτου, στο Ρούπακι, ο Εισαγγελέας της έδρας του ΜΟΔ σημείωσε ότι «η συνάντηση είχε σκοπό ξεκαθάρισμα λογαριασμού. Ήταν προειλημμένη η απόφασή του να πάρει το όπλο. Αν δεν είχε το εννιάρι στο αυτοκίνητο, ο κατηγορούμενος δεν θα τους καλούσε στο σπίτι του να λύσουν τις διαφορές τους. Εάν η συνάντηση δεν εξελισσόταν όπως θα ήθελε, θα έπαιρνε το όπλο, όπως και έκανε, και μετά έφυγε».

Παραθέτοντας τα πραγματικά περιστατικά και σύμφωνα με τα όσα εξέτασε το δικαστήριο, ο Εισαγγελέας προχώρησε στην απόρριψη του ισχυρισμού του 58χρονου, σχετικά με την εκπυρσοκρότηση του όπλου επάνω στην ένταση, ενώ υπογράμμισε το γεγονός ότι δεν απεδείχθη πως ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας.