Είναι γνωστή σε όλους ως «το νησί των σφουγγαράδων», όμως η Κάλυμνος δεν είναι μόνο αυτό. Ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε έναν παγκόσμιο αναρριχητικό προορισμό, ενώ διαθέτει γραφικούς οικισμούς και ειδυλλιακές παραλίες, και όλα μαζί αποτελούν καλούς λόγους για να είναι η φετινή σας επιλογή για διακοπές.

Η Κάλυμνος βρίσκεται νότια της Λέρου και βορειοδυτικά της Κω και εκτιμάται πως η ιστορία της φτάνει στη νεολιθική εποχή, οπότε και κατοικήθηκε. Σήμερα είναι ένα από τα πιο πυκνοκατοικημένα νησιά της Ελλάδας και έχει συνδεθεί άρρηκτα με την παράδοση της σπογγαλιείας, για την οποία υπάρχουν τρία μουσεία. Στο νησί δεν καταφθάνουν μόνο ταξιδιώτες που εκτιμούν τις θάλασσές της και τους νησιώτικους οικισμούς της, αλλά και πολλοί λάτρεις της αδρεναλίνης που αγαπούν την αναρρίχηση, την κατάδυση, την πεζοπορία και τη σπηλαιολογία.

Στις παρυφές δύο αντικριστών λόφων βρίσκεται η πρωτεύουσα Πόθια, με τα στενά δρομάκια, τα παλιά αρχοντικά αλλά και τα σπίτια των σφουγγαράδων. Κτίρια όπως το Δημαρχείο αποπνέουν αέρα ιταλικής αρχιτεκτονικής, ενώ στον εντυπωσιακό ναό του Σωτήρος Χριστού το μαρμάρινο τέμπλο είναι του γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά. Πολλοί οικισμοί γύρω από τη Χώρα αξίζουν την επίσκεψή σας, αλλά αναμφίβολα επιβάλλεται μια στάση στον Βαθύ, την καταπράσινη κοιλάδα που καταλήγει σε βαθύ κόλπο. Μάλιστα, το λιμανάκι της Ρήνας θυμίζει φιόρδ.

Η μορφολογία της Καλύμνου περιλαμβάνει απόκρημνα βράχια-μαγνήτη για τους λάτρεις της αναρρίχησης, ενώ οι χαραγμένες αναρριχητικές διαδρομές στο νησί ξεπερνούν τις χίλιες. Εξίσου εντυπωσιακός είναι και ο βυθός της, με σπηλιές, υφάλους και ναυάγια που περιμένουν τους δύτες να τα εξερευνήσουν. Οι πιο παραδοσιακοί θα απολαύσουν τις πολλές και διαφορετικές παραλίες της Καλύμνου, από την αμμώδη ακτή του Μασουρίου μέχρι τα βότσαλα στα Βλυχάδια και από το κοσμοπολίτικο Καντούνι μέχρι ένα σωρό άλλες παραλίες στις οποίες ο επισκέπτης φτάνει μόνο με καΐκι.

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