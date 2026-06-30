Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρωινές ώρες σήμερα (30/6/2026) επιχείρηση του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές – διαρρήξεις σε οικίες στην Αττική, καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα μέσα του 2025, τα μέλη της οργάνωσης έχουν αρπάξει πάνω από 450.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα.