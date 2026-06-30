Στην καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί, στην πορεία του προγράμματος «Ανακαίνιση Κατοικίας» για το οποίο έχουν εκδοθεί ήδη 41.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, αλλά και στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στη σημερινή εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Η υπουργός έκανε γνωστό ότι από χθες ξεκίνησε η πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Οι περισσότερες οικογένειες θα δουν σήμερα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους. Εξαίρεση αποτελούν οι οικογένειες με παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2025 και μετά, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ακόμη εκδοθεί ΑΦΜ για τα παιδιά. Οι συγκεκριμένες οικογένειες θα λάβουν την ενίσχυση τον Αύγουστο, εφόσον εκδώσουν ΑΦΜ για τα παιδιά έως τις 10 Αυγούστου.

«Τα 150 ευρώ δεν είναι πανάκεια, αλλά είναι μια στήριξη που μπορεί να βοηθήσει μια οικογένεια να βγάλει λίγο πιο εύκολα τον μήνα», ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», η υπουργός σημείωσε ότι το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο, μόλις έναν μήνα μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας. Όπως είπε, έχουν ήδη υποβληθεί 5.000 αιτήσεις από γονείς, 3.500 αιτήσεις από υποψήφιες νταντάδες και έχουν προχωρήσει τα πρώτα 400 συμφωνητικά.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι στόχος του προγράμματος είναι οι γονείς να μπορούν να βρουν πιστοποιημένη νταντά, με εκπαίδευση, λευκό ποινικό μητρώο και βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών, ώστε να ξέρουν ότι το παιδί τους βρίσκεται σε ασφαλή χέρια. Αναφερόμενη στις καθυστερήσεις που υπήρχαν με την έκδοση των ποινικών μητρώων από τα Πρωτοδικεία, η υπουργός εξήγησε ότι το υπουργείο δίνει πρακτική λύση για να διευκολυνθούν οι υποψήφιες νταντάδες: αντί να πηγαίνουν οι ίδιες στα Πρωτοδικεία, θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, το υπουργείο θα συγκεντρώνει τα ΑΜΚΑ τους και θα τα αποστέλλει μία φορά την εβδομάδα στο Πρωτοδικείο για τον αναγκαίο έλεγχο.

Για τον τρόπο πληρωμής, διευκρίνισε ότι ο γονιός πληρώνει την νταντά και το εργόσημο, ώστε να διασφαλίζεται και η ασφαλιστική κάλυψη της επιμελήτριας, και αποζημιώνεται τον επόμενο μήνα.

Η υπουργός αναφέρθηκε και στην πορεία της δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας», επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη εκδοθεί 41.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Όπως ανέφερε, η συντριπτική πλειονότητα αφορά ανοιχτά ακίνητα, ενώ για κλειστά ακίνητα οι βεβαιώσεις είναι περίπου 1.500.

Επειδή, όπως τόνισε, βασικός στόχος είναι να ανοίξουν περισσότερα κλειστά ακίνητα και να επιστρέψουν στην αγορά κατοικίες που σήμερα δεν αξιοποιούνται, εξετάζονται δύο βελτιώσεις σε συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

Η πρώτη αφορά το απαιτούμενο ποσοστό ιδιοκτησίας. Σήμερα, για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα, πρέπει να έχει τουλάχιστον το 50% της ιδιοκτησίας. Εξετάζεται η μείωση του ποσοστού στο 20%, ώστε σε περιπτώσεις πολυδιάσπασης της ιδιοκτησίας, για παράδειγμα όταν ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα αδέλφια, να μπορεί ένας συνιδιοκτήτης να προχωρήσει την ανακαίνιση και να αξιοποιηθεί το ακίνητο.

Η δεύτερη αφορά το όριο κατανάλωσης ρεύματος για τα κλειστά ακίνητα. Η υπουργός εξήγησε ότι ακόμη και ένα σπίτι που δεν κατοικείται μπορεί να εμφανίζει μικρή κατανάλωση, για παράδειγμα όταν ο ιδιοκτήτης πηγαίνει λίγες φορές τον χρόνο για καθάρισμα ή βασική συντήρηση. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται η αύξηση του σχετικού ορίου, ώστε να μην αποκλείονται ακίνητα που παραμένουν ουσιαστικά κλειστά. «Μας ενδιαφέρει να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα. Θέλουμε να διευκολύνουμε τους ιδιοκτήτες, να αξιοποιηθεί το υπάρχον στεγαστικό απόθεμα και να μπουν περισσότερα σπίτια στην αγορά», ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου.