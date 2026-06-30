Αθώος κρίθηκε από το Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών ο γνωστός πρώην αστυνομικός-TikToker Βαγγέλης Μπαταρλής για την κατηγορία της αγοράς, κατοχής και πώλησης 153 γραμμαρίων κοκαΐνης. Η υπόθεση είχε απασχολήσει πέρυσι τον Αύγουστο την επικαιρότητα με τη σύλληψη και προφυλάκιση του πρώην αστυνομικού και ενός φίλου του που φιλοξενούσε στην οικία του και στην κατοχή του οποίου κατασχέθηκε η ποσότητα της κοκαΐνης.

Ο Β. Μπαταρλής είχε από την αρχή υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε τίποτα για τα ναρκωτικά που κατείχε ο φίλος του. Αρχικά διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση, αλλά μετά από δύο μήνες έγινε δεκτή η προσφυγή του από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών και αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους.

Ο γνωστός TikToker (που στα social media αριθμεί πάνω από μισό εκατομμύριο ακολούθους) κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας και απολογούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε την οποιαδήποτε σχέση ή γνώση με την κατασχεθείσα ποσότητα κοκαΐνης.

Η εισαγγελέας της έδρας στην αγόρευσή της πρότεινε την αθώωση του κατηγορουμένου, και τελικά το Δικαστήριο τον κήρυξε αθώο για την κατηγορία της διακίνησης της κοκαΐνης.

Ο πρώην αστυνομικός μετά την αθώωσή του, εξέφρασε τη χαρά του για τη δικαίωσή του και ευχαρίστησε τους συνηγόρους του, Θεόδωρο Καραγιάννη και Σάκη Κεχαγιόγλου, καθώς και τους πολλούς φίλους του που πίστεψαν εξαρχής στην αθωότητά του.

@vaggelisbatarlis ΑΘΩΟΣ για τις κατηγορίες της κατοχής την προμήθειας κ την πώλησης ναρκωτικών!!!1 χρόνο εγώ κ η οικογένεια μου τραβήξαμε τα πάντα !!μας ξεφτιλίσατε οικογενειακώς χωρίς κανέναν λόγο χωρίς να έχει τελεσιδικήσει κάτι γέμισα αυτοάνοσα για το τίποτα !!!όπως είπε κ ο άγιος Παΐσιος «όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά εκτός το άδικο» κ ευχαριστώ το θεό και όλους εσάς που με στηρίξατε όσο κανείς !!!Σας αγαπώ αλήθεια ❤️#fyy #fy ♬ πρωτότυπος ήχος – BATARLIS

Σε ανάρτησή του στο TikTok o ίδιος σημειώνει για την αθώωσή του: «ΑΘΩΟΣ για τις κατηγορίες της κατοχής την προμήθειας κ την πώλησης ναρκωτικών!!!1 χρόνο εγώ κ η οικογένεια μου τραβήξαμε τα πάντα !!μας ξεφτιλίσατε οικογενειακώς χωρίς κανέναν λόγο χωρίς να έχει τελεσιδικήσει κάτι γέμισα αυτοάνοσα για το τίποτα !!!όπως είπε κ ο άγιος Παΐσιος “όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά εκτός το άδικο” κ ευχαριστώ το θεό και όλους εσάς που με στηρίξατε όσο κανείς !!!Σας αγαπώ αλήθεια».

Σε δήλωση των συνηγόρων υπεράσπισης, Θεόδωρου Καραγιάννη και Σάκη Κεχαγιόγλου, αναφέρεται: «Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την αθώωση του Βαγγέλη Μπαταρλή. Από την πρώτη στιγμή επισημάναμε ότι δεν είχε απολύτως καμία σχέση με την κατηγορία της διακίνησης κοκαΐνης. Η απόφαση αυτή αποκαθιστά πλήρως την αλήθεια καθώς και την τιμή και υπόληψη του εντολέως μας».