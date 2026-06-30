Η ευρωπαϊκή αγορά κρυπτονομισμάτων βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική αλλαγή από τις αρχές Ιουλίου. Δεν πρόκειται για απαγόρευση των κρυπτονομισμάτων ούτε για επιπλοκή για όποιον κατέχει bitcoin, ethereum ή άλλο κρυπτοστοιχείο. Πρόκειται όμως για μια στιγμή κατά την οποία αξίζει να εξετάσει κανείς πού έχει αποθηκευμένα τα κρυπτονομίσματά του και εάν η πλατφόρμα του πληροί τους νέους κανόνες. Για όσους θέλουν να διατηρούν τα κρυπτονομίσματά τους σε ρυθμιζόμενο ευρωπαϊκό περιβάλλον, μία από τις επιλογές μπορεί να είναι το crypto4me, το οποίο προσφέρει στους νέους χρήστες welcome bonus 100 USDC.

Ο λόγος είναι η λήξη της μεταβατικής περιόδου MiCA. Ο ευρωπαϊκός κανονισμός Markets in Crypto-Assets, γνωστός με το ακρωνύμιο MiCA, εισάγει πιο ενιαίους κανόνες για τους παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με κρυπτοστοιχεία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την 1η Ιουλίου 2026, αυτές τις υπηρεσίες στην ΕΕ θα μπορούν να παρέχουν μόνο οντότητες με άδεια CASP ή με την αντίστοιχη κοινοποίηση.

Τι αλλάζει από τον Ιούλιο για τους κατόχους κρυπτονομισμάτων

Η λήξη της μεταβατικής περιόδου MiCA φέρνει σαφέστερους κανόνες για τις εταιρείες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να αγοράζουν, να πωλούν, να ανταλλάσσουν, να μεταφέρουν ή να διατηρούν υπό φύλαξη κρυπτονομίσματα. Οι πλατφόρμες που θέλουν να συνεχίσουν να λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πληρούν τις νέες απαιτήσεις.

Εάν κάποια υπηρεσία δεν αποκτήσει την απαραίτητη άδεια ή δεν λειτουργεί υπό ρυθμιζόμενη ευρωπαϊκή εταιρεία, αυτό μπορεί να σημαίνει αλλαγή όρων για τους χρήστες της. Στην πράξη, μπορεί για παράδειγμα να πρόκειται για περιορισμό ορισμένων υπηρεσιών, τερματισμό των συναλλαγών για Ευρωπαίους πελάτες, ανάγκη μεταφοράς των κρυπτονομισμάτων αλλού ή πιο σύνθετη διαδικασία κατά τον διακανονισμό των κεφαλαίων.

Για τους χρήστες είναι επομένως καλό να μην περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή. Αρκεί να ελέγξουν εάν η πλατφόρμα τους προβλέπει λειτουργία στο καθεστώς MiCA, ποιος είναι ο νομικός πάροχος της υπηρεσίας και ποιες δυνατότητες έχουν σε περίπτωση που θα ήθελαν να μεταφέρουν τα κρυπτονομίσματα αλλού.

Το crypto4me ως πρακτική επιλογή για όσους εξετάζουν τη μεταφορά κρυπτονομισμάτων

Για τους χρήστες που θέλουν, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου MiCA, να βάλουν μεγαλύτερη τάξη στα κρυπτονομίσματά τους, μία από τις επιλογές μπορεί να είναι το crypto4me. Η πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων μπορεί να προσελκύσει ιδίως χρήστες που αναζητούν ευρωπαϊκή λύση για την αγορά, τη διατήρηση και τη μεταφορά κρυπτονομισμάτων και ταυτόχρονα θέλουν να χρησιμοποιούν μια πλατφόρμα που συνδέεται με συγκεκριμένη ρυθμιζόμενη οντότητα. Σε μια περίοδο κατά την οποία ένα μέρος της αγοράς προσαρμόζεται στους κανόνες MiCA, αυτή η σαφήνεια μπορεί να είναι ουσιαστική για πολλούς κατόχους κρυπτονομισμάτων.

Πώς λειτουργεί το bonus 100 USDC και τι πρέπει να προσέξετε

Το crypto4me προσφέρει στους νέους χρήστες welcome bonus 100 USDC. Το USDC είναι stablecoin συνδεδεμένο με το αμερικανικό δολάριο, το οποίο στο περιβάλλον των κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιείται συνήθως ως ψηφιακή δολαριακή μονάδα. Το bonus προορίζεται για νέους χρήστες που εγγράφονται, περνούν από επαλήθευση ταυτότητας και πληρούν τους όρους της bonus καμπάνιας. Η καμπάνια ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Το πλεονέκτημα είναι ότι δεν χρειάζεται να διεκδικήσει κανείς το bonus χειροκίνητα με περίπλοκο τρόπο. Εάν ο χρήστης πληροί τους καθορισμένους όρους, η πίστωση γίνεται αυτόματα. Για νέους πελάτες που ούτως ή άλλως σχεδιάζουν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, μπορεί έτσι να πρόκειται για ένα θεμιτό αρχικό όφελος.

Η λήξη της μεταβατικής περιόδου MiCA είναι καλή στιγμή για να «μπει τάξη»

Η λήξη της μεταβατικής περιόδου MiCA την 1η Ιουλίου 2026 δεν είναι λόγος πανικού. Είναι όμως μια καλή στιγμή να ελέγξει κανείς πού διατηρεί τα κρυπτονομίσματά του και εάν η τρέχουσα πλατφόρμα του ανταποκρίνεται στους νέους κανόνες της ευρωπαϊκής αγοράς.

Για ένα μέρος των χρηστών δεν θα αλλάξει τίποτα ουσιαστικό. Άλλοι μπορεί να διαπιστώσουν ότι η πλατφόρμα τους θα πρέπει να προσαρμόσει τις υπηρεσίες, να αλλάξει τους όρους ή να περιορίσει την προσφορά για πελάτες από την ΕΕ. Ακριβώς γι’ αυτό έχει νόημα να ενεργήσει κανείς εγκαίρως και να μην αφήνει την απόφαση για την τελευταία στιγμή.

Το crypto4me μπορεί να είναι για τους νέους χρήστες μία από τις πρακτικές επιλογές για το πώς να διαχειριστούν τα κρυπτονομίσματα σε ευρωπαϊκό ρυθμιζόμενο περιβάλλον. Έτσι, ο MiCA δεν χρειάζεται να δημιουργεί δυσκολίες για τους απλούς κατόχους κρυπτονομισμάτων. Μπορεί, αντιθέτως, να είναι ευκαιρία να ελέγξουν πού έχουν τα κεφάλαιά τους, να περάσουν σε μια πιο αποδοτική λύση και να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το νέο περιβάλλον.

Τι προσφέρει το crypto4me

Το crypto4me επιτρέπει την αγορά όλων των βασικών κρυπτονομισμάτων, κυρίως bitcoin ή ether. Σύμφωνα με τις αυστηρές απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού MiCA, η εταιρεία μεριμνά για τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας των συναλλαγών και της αποθήκευσης κρυπτονομισμάτων σε πορτοφόλια, καθώς και για περαιτέρω μέτρα, όπως ο πολυπαραγοντικός έλεγχος ταυτότητας πελατών, η κρυπτογράφηση και οι τακτικές δοκιμές διείσδυσης.

Την υπηρεσία crypto4me λειτουργεί η εταιρεία Madison Six j. s. a. Από τις 18.12.2025 είναι κάτοχος άδειας παροχής υπηρεσιών στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, η οποία της χορηγήθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Σλοβακίας με αριθμό 100-001-025-213 σύμφωνα με τον κανονισμό MiCA*. Παράλληλα, βάσει της εν λόγω άδειας, η εταιρεία δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες στον τομέα των κρυπτονομισμάτων διασυνοριακά σε ολόκληρη την ΕΕ/ΕΟΧ.