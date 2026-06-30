Ένα βίντεο που καταγράφει μια ασυνήθιστη στιγμή με πρωταγωνιστή έναν λαγοκέφαλο κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Στις εικόνες διακρίνεται ένας ψαράς να αφαιρεί από την κοιλιά του ψαριού ένα ζευγάρι κολυμβητικά γυαλιά, σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει εντύπωση στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο βίντεο δεν έχει καταγραφεί στην Ελλάδα, αλλά στο εξωτερικό, παρότι δημοσιεύεται ευρέως σε ελληνικούς λογαριασμούς μετά τα πρόσφατα περιστατικά με λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες.

Στο βίντεο, ο ψαράς βγάζει με μαχαίρι τα κολυμβητικά γυαλιά από το στόμα του λαγοκέφαλου, ένα στιγμιότυπο που αναδεικνύει για ακόμα μία φορά την ιδιαίτερη συμπεριφορά του συγκεκριμένου είδους, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές της Μεσογείου.

Το περιστατικό με τον Δημήτρη Κανέλλο στη Βάρκιζα

Το βίντεο έρχεται σε μια περίοδο που οι λαγοκέφαλοι βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας στην Ελλάδα, μετά το περιστατικό που είχε ο τραγουδιστής Δημήτρης Κανέλλος στη Βάρκιζα.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι δαγκώθηκε από λαγοκέφαλο ενώ κολυμπούσε, περιγράφοντας πως γλίτωσε με ελαφρύ τραυματισμό. Το περιστατικό αναζωπύρωσε τη συζήτηση για την αυξανόμενη παρουσία του εισβολικού αυτού είδους στις ελληνικές θάλασσες και την προσοχή που θα πρέπει να επιδεικνύουν οι λουόμενοι όταν το συναντούν.

Αν και το βίντεο με τα κολυμβητικά γυαλιά προέρχεται από το εξωτερικό και δεν σχετίζεται με κάποιο συμβάν στην Ελλάδα, η χρονική συγκυρία έχει οδηγήσει πολλούς χρήστες να το συνδέσουν με τις πρόσφατες εξελίξεις. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι σε περίπτωση εντοπισμού λαγοκέφαλου, οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή μαζί του και να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές.