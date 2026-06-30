Στην εκπομπή «Το Πρωινό» σχολιάστηκε το δημοσίευμα της εφημερίδας «Espresso» για τις ηχηρές απουσίες από τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι απουσίες της Βάσως Λασκαράκη και του Νίκου Μουτσινά από την τελετή στην Πάρο, καθώς πρόκειται για δύο πρόσωπα που στο παρελθόν είχαν συνδεθεί στενά με την ηθοποιό. Ανάμεσα στους περίπου 300 καλεσμένους του ζευγαριού, οι δύο τους δεν έδωσαν το «παρών», γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο και σχολιάστηκε έντονα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το δημοσίευμα της «Espresso», η Βάσω Λασκαράκη φέρεται να κράτησε επαφές με τον πρώην σύζυγο της Αθηνάς Οικονομάκου μετά τον χωρισμό τους. Οι δύο οικογένειες είχαν έρθει κοντά τα προηγούμενα χρόνια, καθώς ο σύζυγος της Βάσως Λασκαράκη, Λευτέρης Σουλτάτος, συνεργαζόταν με τον Φίλιππο Μιχόπουλο στη Σαντορίνη. Σημειώνεται ότι η Βάσω Λασκαράκη ήταν μία από τις νονές του γιου της Αθηνάς Οικονομάκου και του Φίλιππου Μιχόπουλου.

Όσο για τον Νίκο Μουτσινά, δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος της απουσίας του, παρότι η σχέση του με την Αθηνά Οικονομάκου θεωρούνταν για χρόνια ιδιαίτερα στενή.