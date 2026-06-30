Τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και ειδικότερα την απουσία της Βάσως Λασκαράκη σχολίασε ο δημοσιογράφος Ιορδάνης Χασαπόπουλος. «Έκανε αίσθηση που δεν κάλεσε την κουμπάρα» είπε.

«Παιδιά, γιατί γελάτε; Πωλίνα, ξέρεις κάτι; Τι να πεις; Γιατί δεν την κάλεσε; Μπορεί να μην είναι στα καλά τους. Έκανε αίσθηση δηλαδή που δεν κάλεσε την κουμπάρα;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Έτσι είναι οι σχέσεις όμως. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Μην χαλάμε και τον γάμο τώρα, γιατί είναι κάποιοι που θέλουν να χαλάσουν και τον γάμο», συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος.