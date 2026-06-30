Σε μια διεξοδική πολιτική συζήτηση, στο ΕΡΤnews, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης ξεκίνησε λέγοντας ότι «οι πολίτες δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τις μετακινήσεις και αλλαγές» στον χώρο της αντιπολίτευσης, η οποία, επιπλέον, «δεν κατάφερε το προηγούμενο διάστημα να έχει συνεκτικό μήνυμα που θα έδινε μια προοπτική».

Εξάλλου, συνέχισε, «η φύση και η πολιτική απεχθάνονται τα κενά» -και με αυτό το σχόλιο ξεκίνησε να μιλά για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος «έρχεται με μια εμπειρία σε σχέση με το παρελθόν, παίζει καλά το παιχνίδι της πολιτικής και της παραπολιτικής, παίζει καλά το παιχνίδι της επικοινωνίας και του λαϊκισμού».

Δεδομένης, πάντως, της πολιτικής ρευστότητας και μεταβλητότητας, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ συνέστησε να περιμένουν όλοι να περάσει το καλοκαίρι, οπότε και το σκηνικό θα κάτσει, όπως είπε.

Αναφερόμενος ακολούθως στα πλεονεκτήματα της Νέας Δημοκρατίας, επεσήμανε ότι «η κοινωνική συμμαχία που στοιχήθηκε πίσω από τον πρωθυπουργό και τη ΝΔ από το 2016 και μετά και εκφράσθηκε και το 2019 και το 2023, είναι ακόμη ισχυρή».

Άλλωστε, προσέθεσε, «ακόμη και πολίτες που είναι απέναντι (από τη ΝΔ) αντιλαμβάνονται ότι η κυβερνώσα παράταξη έχει μια συνεκτική πολιτική για το τι κάνει και τι θέλει να κάνει την επόμενη περίοδο. Δεν μπαίνει στη λογική της πλειοδοσίας, όπως κάνουν ο κ. Τσίπρας και άλλα κόμματα».

Στο σημείο αυτό, μάλιστα, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι «λέει πράγματα, ακόμη και αν δεν είναι κοστολογημένα, στη λογική ότι θα ακουσθούν καλά».

Στον αντίποδα, «εμείς σε καμία περίπτωση δεν θα πάμε το πάπλωμα πέρα από τα πόδια μας. Δεν έχουμε το δικαίωμα να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος. Υπάρχει η ηθική της ευθύνης όταν ασκείς πολιτική».

Και, «ο κ. Τσίπρας, έστω και με ένα άλλο προσωπείο, επιτείνει τη λογική της πλειοδοσίας και του λαϊκισμού. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν θα μπούμε στη λογική», διαβεβαίωσε επίσης.

Με την επισήμανση ότι «δεν βάζουμε όλα τα κόμματα στην ίδια μοίρα», ο Θ. Κοντογεώργης υπενθύμισε ότι «σε κάποια θέματα το ΠΑΣΟΚ έκανε προτάσεις, σε πολλές συζητήσεις προ ημερησίας διατάξεως ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε κάποιες από αυτές, εμείς αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο της αντιπολίτευσης πιο παραγωγικό».

Αμέσως μετά ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για τις παροχές του: «Σε αυτόν τον ένα μήνα “έδωσε” 6 δισ. από το πλεόνασμα που δεν μπορεί να μοιρασθεί, 8 δισ. από τις τράπεζες, 1,5 δισ. από το 500άρικο που υποσχέθηκε σε 250.000 νοσηλευτές, γιατρούς και δασκάλους. Άρα αθροιστικά 15,5 δισ. όταν το περίφημο Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του κυρίου Τσίπρα το 2014 ήταν 13 δισ.». Στον ένα μήνα ζωής της ΕΛΑΣ «έχει ήδη υποσχεθεί 15 δισ.», υπογράμμισε με την παράλληλη παρατήρηση ότι «οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια δυναμική όταν κάτι είναι καινούριο». Συνέστησε υπομονή για «να δούμε πώς θα εξελιχθούν (τα πράγματα)».

Μιλώντας στη συνέχεια για την κυβερνητική πολιτική, επιχειρηματολόγησε ότι «το μέρισμα ανάπτυξης που προέκυψε από τον κόπο του ελληνικού λαού, θέλουμε να το μοιράζουμε δίκαια και αναλογικά», και όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. «Σε υγιείς βάσεις, χωρίς υπέρμετρο δανεισμό, χωρίς φορομπηχτική πολιτική όπως είχε ασκήσει ο κ Τσίπρας παλαιότερα».

Αφού σημείωσε επίσης ότι «στο Δημόσιο με τις αυξήσεις που έχουν δοθεί, έχει σχεδόν επιστραφεί ένας ολόκληρος μισθός», προανήγγειλε ότι «και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα συνεχίσουμε μετά βεβαιότητας στη λογική των φοροελαφρύνσεων. Αυτό θα αφορά και φυσικά και νομικά πρόσωπα, με μεγαλύτερη μέριμνα στους ευάλωτους, τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά, τους συνταξιούχους. Για να γίνεται αυτό πρέπει να ακολουθείται μια συγκεκριμένη οικονομική πολιτική που εξασφαλίζει δημοσιονομική σταθερότητα».

Στο «υπαρκτό και ζωτικό», όπως το χαρακτήρισε, θέμα της ακρίβειας, αφού παρατήρησε ότι «δυστυχώς μια ακόμη εισαγόμενη κρίση (Ιράν) μας πήγε πίσω», μίλησε για το «πεδίο συνεννόησης» μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς με στόχο, «σε αγαθά ευρείας κατανάλωσης να δούμε μειώσεις, να μην δούμε ανατιμήσεις. Ελπίζουμε να βοηθήσει και η διεθνής συγκυρία».

Άλλωστε, συμπλήρωσε, «η άνοδος του πληθωρισμού τους τελευταίους τέσσερις μήνες οφειλόταν κυρίως στα καύσιμα. Η τάση ήταν διαφορετική».

Και, διαβεβαιώνοντας πως «προσπαθούμε κάθε μέρα στο υπαρκτό αυτό ζήτημα με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους», απάντησε και στην κριτική για τη σχέση υπερπλεονάσματος και έμμεσων φόρων:

«Η συμμετοχή των έμμεσων φόρων σε αυτό που ονομάζεται υπερπλεόνασμα, είναι λιγότερο από 10%. Αυτό προέρχεται κυρίως από το μεγάλωμα της πίτας, την κατανάλωση, την αύξηση του τουρισμού κατά 30%».

Ειδικά δε για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ, από τυχόν μείωσή τους δηλαδή, «το κενό που θα δημιουργείτο, θα ήταν πολύ μεγάλο και η οποία μείωση θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να περάσει στον καταναλωτή. Πουθενά δεν πέτυχε στην Ευρώπη», υπογράμμισε ο Θ. Κοντογεώργης και διερωτήθηκε: «Αυτά τα 6 δισ. θα καλυφθούν με φόρους; Εμείς στη λογική των φόρων δεν θα μπούμε, συνεχίζουμε να μειώνουμε τους φόρους, έτσι βελτιώνεται το εισόδημα», τόνισε.

Ερωτηθείς για το θέμα που ανέκυψε από την τοποθέτηση του γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ξεκαθάρισε πως «δεν υφίσταται θέμα αλλαγής πολιτικής στα ζητήματα που έθεσε ο κ. Φεύγας», παραπέμποντας και στη σχετική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου χθες, Δευτέρα, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Ήταν καθαρά προσωπικές θέσεις, δεν υπάρχει τέτοια σκέψη ή συζήτηση», σημείωσε εν κατακλείδι.

«Η αδυναμία της αντιπολίτευσης δεν είναι τυχαία», συμπέρανε επίσης με βασικό υπεύθυνο την πολιτική της κυβέρνησης. «Τοποθετημένη στο κέντρο της λογικής η κυβέρνηση συνεχίζει και κάνει τις πολιτικές της», ανέφερε επίσης. «Μολονότι δεν το ενστερνίζομαι, πολλές φορές μπορεί να υπήρχαν θέματα με το δημόσιο ύφος», αναγνώρισε δε.

Προανήγγειλε ακόμη ότι «η κυβέρνηση θα πατήσει πάνω στον απολογισμό της, γιατί η συνέπεια έχει μια σημασία στην πολιτική».

Και, με αφορμή τις δημοσκοπήσεις, «η κυβέρνηση είναι πέριξ του 30% και τα όρια της αυτοδυναμίας είναι πολύ σχετικά». Σε κάθε περίπτωση, προσέθεσε, «εμείς σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη».

Και συνέχισε: «Ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία όχι αυτάρεσκα και ως αυτοσκοπός. Αυτός είναι ο κεντρικός στόχος και προσωπικά θεωρώ ότι είναι εφικτός». Άλλωστε, «υπάρχουν προϋποθέσεις και θα δουλέψουμε για αυτό». Ενώ σε περίπτωση μη επίτευξης αυτοδυναμίας, «ο πρωθυπουργός έχει πει ότι θα εξαντλήσει την εντολή που θα λάβει». Συν τοις άλλοις, «η υπεύθυνη στάση επιβάλλει να είσαι σύστοιχος με το Σύνταγμα».

Απαντώντας πάντως σε σχετικό ερώτημα, ξεκαθάρισε: «Όχι δεν θα συνεργαζόμασταν με τον κύριο Τσίπρα, γιατί έχει έναν πολιτικό δυισμό, ο οποίος στοίχισε στην χώρα και είναι πολύ πιθανό να ξαναστοιχίσει και δεν κινδυνολογώ. Έχει αποδείξει ότι είναι ένας άνθρωπος που το πρωί θα πει “α” και το βράδυ “β”, αλλά αυτό το “β” να είναι πολύ επικίνδυνο για τη χώρα και για το μέλλον όλων μας», δήλωσε τέλος ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.