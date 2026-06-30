Σε τρεις ανέρχονται οι μεταναστευτικές αφίξεις στη Γαύδο, από αργά το βράδυ χθες, Δευτέρα 29/6 και κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τους διασωθέντες μετανάστες να φτάνουν τους 102.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Ειδικότερα, στους 70 μετανάστες που διασώθηκαν τα ξημερώματα από δυνάμεις της FRONTEX, έρχεται να προστεθεί ακόμη μία λέμβος, η οποία εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης 28 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Σε αυτήν, επέβαιναν 32 μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου, μέσω λιμενικού σκάφους.

Η άφιξή τους στο λιμάνι απαθανατίστηκε σε σχετικό βίντεο: