Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση προχώρησε ο κομμωτής Γκάρος Σεκερτζής, μιλώντας για τη σχέση που ανέπτυξε με την Άννα Κανδαράκη αλλά και για τη δύσκολη μάχη που εκείνη έδωσε με τον καρκίνο.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «The 2Night Show» το βράδυ της Δευτέρας 30/6 ο κομμωτής είπε: «Με την Άννα η αλήθεια είναι ότι είναι από τις στιγμές που με στιγμάτισαν στην καριέρα μου. Δεν μπορούσα ποτέ να πιστέψω ότι μία σχέση πελατειακή μπορεί να έρθει τόσο κοντά. Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: “Γκάρο, ξέρω ότι δεν αντέχεις, αλλά θέλω να είσαι εσύ αυτός που θα μου ξυρίσει το κεφάλι”. Όταν το άκουσα, μου ήρθε να λιποθυμήσω, γιατί πράγματι δεν αντέχω».

«Ένιωσα εκείνη την ανάγκη, μπορεί να έγινα και γραφικός, της λέω: “Άννα, μαζί μπήκαμε, μαζί θα βγούμε” και έκοψα τα μαλλιά μου και εγώ. Το σοκαριστικό ήταν ότι τη γυναίκα που ακούει τόσα προβλήματα, ανοίγουν την καρδιά τους και την ψυχή τους, την είδα από τον καθρέφτη και λύγισε» επεσήμανε.

Ο κομμωτής επίσης αποκάλυψε ακόμη πως μετά τη δημόσια αναφορά της Άννας Κανδαράκη στην υποστήριξη που της προσέφερε, πολλές γυναίκες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες περιπέτειες υγείας απευθύνονται πλέον σε εκείνον.

«Μου έρχονται καθημερινά. Είναι το μόνο πράγμα που απευχόμουν να γίνει, που δεν άντεχα, και τώρα μου έρχονται καθημερινά, αλλά το έχω δει διαφορετικά. Το έχω δει ότι μου έδωσε ο Θεός αυτό το πράγμα και βοηθάω όσο μπορώ τον κόσμο που το έχει ανάγκη» δήλωσε.

«Το μήνυμα που μου άφησε είναι “μην τα παρατάς ποτέ”. Δεν υπάρχει πιο συγκλονιστική στιγμή για μένα στο κομμωτήριο», ανέφερε κλείνοντας.