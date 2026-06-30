Αθώοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών οι τρεις φίλοι που κατηγορήθηκαν για υπόθαλψη του κατηγορούμενου για τη δολοφονία του 27χρονου, γιου του ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ., στο πάρκο Ασύρματου στον Άγιο Δημήτριο, τον Απρίλιο του 2026.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία 2-1 και στο άκουσμά της σημειώθηκε ένταση, καθώς μέλη της οικογένειας του θύματος που βρίσκονταν στη δικαστική αίθουσα αντέδρασαν στρεφόμενοι λεκτικά σε βάρος των δύο 20χρονων γυναικών που κάθονταν στο εδώλιο.

Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ώστε να διερευνηθεί ο ρόλος του 20χρονου που βρισκόταν μαζί με τον δράστη το μοιραίο βράδυ.

Οι δικαστές, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, ζητούν να ερευνηθεί το ενδεχόμενο ο 20χρονος φίλος του κατηγορούμενου για τη δολοφονία να έχει διαπράξει το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση.