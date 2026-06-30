Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε το πρωί της Τρίτης η Θεοδώρα Τζάκρη, εξαπολύοντας σκληρή επίθεση κατά του Στέφανου Κασσελάκη, με αφορμή όσα είχε προηγουμένως δηλώσει ο πρόεδρος των Δημοκρατών για το πρόσωπό της. Η βουλευτής έκανε λόγο για αγνωμοσύνη και πολιτική μετατόπιση του κόμματος, ενώ δεν έκρυψε την έντονη διαφωνία της με τις επιλογές της ηγεσίας.

Μιλώντας στο OPEN και σχολιάζοντας τις αναφορές του Στέφανου Κασσελάκη, η Θεοδώρα Τζάκρη ανέφερε ότι «αν αυτός νόμιζε ότι οι πολίτες του έδωσαν τη δυνατότητα να παριστάνει τον Μεσσία ή να έχει φαν κλαμπ, οδήγησαν στα ξεφτιλίκια τα σημερινά».

Παράλληλα, απάντησε στις επικρίσεις που είχε δεχθεί, λέγοντας ότι «αυτές οι δηλώσεις ότι δεν σεβάστηκα το κόμμα είναι είναι ενδεικτικές του ήθους και της αγνωμοσύνης του. Εγώ έμεινα για να διαφυλάξουμε τον αντιδεξιό χαρακτήρα του εγχειρήματος. Εξάντλησα κάθε σταγόνα υπομονής, δεν πετώ ούτε ένα λεπτό της προσπάθειας που έκανα σε όλη την Ελλάδα για να στηθεί αυτό το κόμμα. Έδωσα 13 ευκαιρίες που πετάχτηκαν στον κάλαθο των αχρήστων».

Στη συνέχεια καταλόγισε στον πρόεδρο των Δημοκρατών πολιτική στροφή προς τη Δεξιά, υποστηρίζοντας ότι «το ομολογεί μόνος του ότι πάει στη Δεξιά, δεν με ενδιαφέρουν τα κίνητρά του».

Αναφερόμενη στην πορεία του κόμματος, υποστήριξε ότι «οι Δημοκράτες ήταν απολύτως βιώσιμοι μέχρι πέρσι όταν υπογείως άρχισε να υπάρχει αλληλουχία προσωπικών εμπνεύσεων. Στην αρχή μιλούσε για σύμπλευση με την καλή δεξιά του Δένδια και όταν του ζητήθηκε να συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο ανέστειλε επι 3μηνο τη λειτουργία του κόμματος. Στη συνέχεια κατήργησε όργανα για να κάνει το πρόγραμμα πιο προσωποπαγές και είπε ότι οι Ευρωπαίοι να βομβαρδίσουν το Ιράν. Μετά αποφασίστηκε ως τελευταία πράξη να σώσουμε ότι σώζεται, να διασφαλιστεί ο δημοκρατικός και αντιδεξιός χαρακτήρας. Είπε και ο ίδιος ότι όμορος χώρος είναι το ΠΑΣΟΚ και θα μπορούσε να διερευνηθεί η σύμπραξη, αυτά τα είπε ο ίδιος, δεν τα φαντάστηκα. Ενώ τα είχαμε συμφωνήσει αυτά ξυπνήσαμε ξαφνικά και είδαμε τα σταυρωτά φιλήματα με τον Γεωργιάδη. Αυτό δεν δικαιολογείται ούτε από λόγους αφέλειας ούτε πολιτικού πολιτισμού, αυτό είναι επίδειξη πονηρίας».

Η Θεοδώρα Τζάκρη επέμεινε ότι η ίδια αποχώρησε από το κόμμα και δεν αποπέμφθηκε, δηλώνοντας πως «εγώ με μια μόνο δήλωσή μου, όπως μου υπαγόρευσε η συνείδησή μου, αποχώρησα από τους Δημοκράτες όταν μετατοπίστηκαν από τον βόρειο πόλο στο νότιο πόλο του πολιτικού φάσματος».

Μιλώντας για τη δική της πολιτική διαδρομή, σημείωσε ότι «εγώ εκλέγομαι από 26 ετών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην αρχή και από το 2004 και πρωτεύω για έναν συγκεκριμένο λόγο γιατί και πριν και σήμερα και μέχρι να τελειώσω την καριέρα μου όποτε το αποφασίσει ο λαός είμαι με πάθος υπέρ των αρχών του πατριωτικού σοσιαλισμού. Αυτό σημαίνει ότι μάχομαι για την πατρίδα και το λαϊκό συμφέρον. Δεν υπάρχουν υπάρχουν γάμοι και διαζύγια αλλά συμπορεύσεις στη βάση προγραμμάτων. Όταν παύει να υπάρχει το υπόβαθρο αυτό, τότε η συμπόρευση δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Ερωτηθείσα, τέλος, για το ενδεχόμενο να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ, η Θεοδώρα Τζάκρη ξεκαθάρισε ότι «εγώ παρά τα αντιθέτως λεγόμενα από το Μαξίμου, δεν έχω καμία συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ ούτε άλλο κόμμα, προσπάθειά μου ήταν να συγκλίνουν οι δύο χώροι. Αυτό που θα συμβεί στο μέλλον θα το πούμε όταν γίνει. Εγώ είμαι άνθρωπος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, θα πρέπει τα κόμματα αυτά να συγκλίνουν στη βάση κυβέρνησης ειδικού σκοπού από αυτούς που θέλουν και αποτελούν κυβερνητικά κόμματα γιατί κάποια άλλα είναι μόνο κόμματα διαμαρτυρίας».