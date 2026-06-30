Θλίψη έχει προκαλέσει η φονική επίθεση που έγινε στο Τέξας, όπου μια 32χρονη μητέρα πέντε παιδιών έχασε τη ζωή της έπειτα από αιματηρό καβγά, με τις Αρχές να αποδίδουν την πράξη σε τρεις νεαρές γυναίκες.

Στην αιματηρή επίθεση συμμετείχαν οι 21χρονες Κίτι Μία Ντίαζ και Κιάντρα Ρενέ Φαζ, καθώς και η 19χρονη Αμάγια «Κούκι» Ντίαζ. Ωστόσο, η τελευταία φέρεται να ήταν τελικά εκείνη που χρησιμοποίησε το μαχαίρι κατά τη διάρκεια του περιστατικού, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Το συγκλονιστικό -εκτός των άλλων- είναι ότι τη στιγμή της σύλληψής τους, η Ντίαζ γελάει προς τις κάμερες που καταγράφουν το σκηνικό, καθώς οι αστυνομικοί τη συνοδεύουν προς το περιπολικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 25 Ιουνίου στην πόλη Ντελ Ρίο κοντά στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό, όταν ξέσπασε άγριος καβγάς μεταξύ της 32χρονης Κάρολαϊν «Κάρο» Πένια και των τριών νεαρών γυναικών για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η Φαζ δήλωσε στην αστυνομία ότι «η Πένια είχε φτάσει στο σπίτι με σκοπό να ξεκινήσει καβγά», όπως αναφέρεται στην καταγγελία.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας που εξετάζουν οι Αρχές φέρεται να δείχνει το όχημα της Πένια να φτάνει στο σπίτι όπου αργότερα συγκεντρώθηκαν και οι τρεις κατηγορούμενες. Στο υλικό, η Ντίαζ φαίνεται να καταφθάνει επίσης στο σημείο, να βγαίνει από το αυτοκίνητό της και να πλησιάζει τη γυναίκα απειλητικά κρατώντας μαχαίρι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο βίντεο φαίνεται η Ντίαζ να μαχαιρώνει τη μητέρα στην πλάτη, ενώ το αίμα ρέει στο πουκάμισό της. Στη συνέχεια, η Κίτι και η Φαζ παρενέβησαν χτυπώντας την ανυπεράσπιστη γυναίκα, πριν απομακρυνθούν από το σημείο, όπως αναφέρεται στη δικογραφία.

Η 32χρονη μεταφέρθηκε από τον ανιψιό της σε νοσοκομείο στο Σαν Αντόνιο και υπέκυψε στα τραύματά της περίπου επτά ώρες αργότερα, σε νοσοκομείο του Σαν Αντόνιο.

Οι τρεις κατηγορούμενες εμφανίστηκαν ενώπιον δικαστηρίου την Παρασκευή, όπου ζήτησαν να τους οριστούν δικηγόροι και τέθηκαν αντιμέτωπες με κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού, σύμφωνα με τη New York Post.