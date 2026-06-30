Μεγάλη κινητοποίηση προκάλεσε στις Αρχές σήμερα το πρωί ο εντοπισμός ενός νεκρού νεαρού ατόμου σε φωταγωγό του εμπορικού κέντρου Πλατεία, στην οδό Τσιμισκή, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Η σορός ανήκει σε άτομο νεαρής ηλικίας που αυτοπροσδιοριζόταν ως τρανς γυναίκα, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Αρχικά προκλήθηκε σύγχυση ως προς την ταυτότητα του φύλου του ατόμου, καθώς οι αρχές, λόγω των εξωτερικών χαρακτηριστικών του, θεώρησαν ότι πρόκειται για γυναίκα.

Το τσαντάκι που βρέθηκε στον 8ο όροφο και περιείχε ταυτότητα με αντρικό όνομα στάθηκε αφορμή για να δημιουργηθεί το σενάριο περί εμπλοκής και άλλου ατόμου. Στη συνέχεια, αποδείχτηκε ότι το τσαντάκι ανήκε στο διεμφυλικό άτομο, σημειώνει το thestival.gr.

Μέχρι στιγμής, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.