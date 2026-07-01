Τη δική του αιχμηρή τοποθέτηση έκανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για τις τηλεοπτικές εκπομπές που επιλέγουν σχεδόν καθημερινά να ασχολούνται με την Ιωάννα Τούνη.

Μέσα από stories που δημοσίευσε στο Instagram, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής υποστήριξε πως οι εκπομπές που προβάλλουν συστηματικά την influencer, επειδή αποτελεί μια εύκολη λύση για να γεμίσουν τη θεματολογία και τη ροή τους, έχουν και οι ίδιες μερίδιο ευθύνης για την εικόνα που έχει διαμορφωθεί στην ελληνική τηλεόραση.

«Οι εκπομπές που με κάθε ευκαιρία (και δίνει πολλές) παίζουν την Τούνη γιατί είναι εύκολο και καλύπτει ένα 10λεπτάκι τεμπέλικο, είναι συνυπεύθυνες, σε ένα ποσοστό, με αυτήν την κατάντια και την κατρακύλα. Οπότε ας μην της κουνάνε τώρα το δάχτυλο, γιατί τόσα χρόνια την “εκμεταλλεύονται” και της δίνουν χρόνο σε έναν τηλεοπτικό αέρα που κάποτε ήταν πολύτιμος και τώρα κατάντησε βαρίδι για να γεμίσουμε. Το ένα χέρι νίβει το άλλο… Κύριοι και κυρίες φταίτε εξίσου και χαίρομαι πάρα πολύ που όσο περνάει από το χέρι μου, σε εκπομπή που παρουσιάζω, δεν θα παίζαμε, σχεδόν, ποτέ τέτοιες τρασίλες», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο Λάμπρος Κωνσταντάρας πρόσθεσε: «Δεν μας κόβουν, λόγω των YouTubers αδέρφια. Αυτοί μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους, στο δικό τους μέσο. Δεν φτάνει που γεμίζουν τις εκπομπές με περιεχόμενο που εσείς βαριέστε να παράγετε, τους βρίζετε κι από πάνω. (Αλλά τους παίζετε). Όταν προσφέρεις ωραίο περιεχόμενο, ο κόσμος θα σε δει, θα σε ψάξει, θα σε βρει. Όταν βαριέσαι ενώ χρυσοπληρώνεσαι, θα σε πετάξει. Απλό».