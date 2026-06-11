Η κάμερα του STAR κατέγραψε την πρώτη κοινή εμφάνιση του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Έλενας Τσαγκρινού. Το ζευγάρι ήταν ευδιάθετο και μίλησε στον δημοσιογράφο της εκπομπής «Breakfast@Star».

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σχολίασε: «Είμαστε πολύ καλά, όπως μας βλέπεις» και στη συνέχεια δήλωσε ότι αφιερώνει στην Έλενα Τσαγκρινού το τραγούδι «Κόκκινη Γραμμή» της Νατάσσας Θεοδωρίδου.

Στη συνέχεια, η Ελένη Χατζίδου σχολίασε το απόσπασμα λέγοντας χαρακτηριστικά «ας το αφιερώσει στην Ιωάννα (Μαλέσκου) αυτό», με αφορμή τον φημολογούμενο τηλεοπτικό τους χωρισμό.