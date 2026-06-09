Η πρώην σύντροφος και συνεργάτης του Λάμπρου Κωνσταντάρα, Έλενα Κώνστα, μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες όπου τόνισε ότι με τον παρουσιαστή έχουν άριστες σχέσεις.

«Με τον Λάμπρο είμαστε οικογένεια. Η Έλενα Τσαγκρινού είναι γλυκό παιδί. Οι τίτλοι “νυν και μέλλοντες” είναι για μένα τσίζι. Είμαι από τον πλανήτη που έχω φίλους όλους τους πρώην μου. Το αγόρι μου ρωτήστε πώς νιώθει για αυτό», ανέφερε η Έλενα Κώνστα.

Μπορεί η προσωπική σχέση της Έλενας Κώνστα και του Λάμπρου Κωνσταντάρα να ολοκληρώθηκε το 2020, ύστερα από περίπου τρία χρόνια, ωστόσο οι δυο τους απέδειξαν πως ένας χωρισμός δεν αποκλείει μια καλή σχέση και μια επιτυχημένη επαγγελματική συνεργασία, καθώς σήμερα συνυπάρχουν ραδιοφωνικά

«Δεν έκρυψα ποτέ την προσωπική μου ζωή», είπε με τη σειρά της η σύντροφος του Λάμπρου Κωνσταντάρα, Έλενα Τσαγκρινού.