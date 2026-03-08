Το όνομα του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, όμως πίσω από τις κλειστές πόρτες της εξουσίας πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η επιλογή έχει ήδη γίνει.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο μυστηριώδης και ιδιαίτερα ισχυρός γιος του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Παρότι δεν έχει εκλεγεί ποτέ σε δημόσιο αξίωμα, εδώ και χρόνια θεωρείται ένας από τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στο παρασκήνιο της ιρανικής πολιτικής σκηνής.

Την ίδια στιγμή, μια εκτενής έρευνα του Bloomberg έχει φέρει στο φως πληροφορίες για ένα διεθνές δίκτυο πολυτελών ακινήτων που φέρεται να συνδέεται με τον ίδιο και συνεργάτες του.

Ο άνθρωπος που κινείται πίσω από την εξουσία

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ παραμένει σχετικά άγνωστος στο ευρύ κοινό, ωστόσο θεωρείται εδώ και χρόνια ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες στο εσωτερικό του ιρανικού καθεστώτος.

Διεθνείς αναλυτές τον περιγράφουν ως βασικό σύνδεσμο μεταξύ του γραφείου του πατέρα του και των Φρουρών της Επανάστασης, του πανίσχυρου στρατιωτικού και πολιτικού μηχανισμού της χώρας. Η επιρροή του φέρεται να ενισχύθηκε ιδιαίτερα μετά τις πολιτικές κρίσεις που γνώρισε το Ιράν την τελευταία δεκαετία.

Για πολλούς αξιωματούχους και πολιτικούς παράγοντες στη χώρα, ο Μοτζτάμπα λειτουργούσε για χρόνια ως η «πύλη» προς τον ανώτατο ηγέτη, ελέγχοντας σε μεγάλο βαθμό την πρόσβαση στον Αλί Χαμενεΐ.

Παρά την επιρροή αυτή, δεν διαθέτει ακόμη τον υψηλό θρησκευτικό βαθμό που παραδοσιακά απαιτείται για τη θέση του ανώτατου ηγέτη, γεγονός που έχει προκαλέσει συζητήσεις στο εσωτερικό του θεοκρατικού συστήματος της χώρας.

Η έρευνα για το δίκτυο ακινήτων

Το όνομά του βρέθηκε στο διεθνές προσκήνιο μετά από έρευνα του Bloomberg που επιχείρησε να χαρτογραφήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο επενδύσεων σε ακίνητα στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η έρευνα διήρκεσε περίπου έναν χρόνο και κατέγραψε ένα πολύπλοκο πλέγμα εταιρειών και συνεργατών που συνδέονται με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα ακίνητα δεν εμφανίζονται επίσημα στο όνομα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αλλά σε εταιρείες και ενδιάμεσους διαχειριστές, γεγονός που καθιστά δύσκολη την πλήρη χαρτογράφηση της περιουσίας.

Πολυτελή ακίνητα σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το δίκτυο επενδύσεων περιλαμβάνει ακίνητα σε μερικές από τις ακριβότερες αγορές ακινήτων στον κόσμο.

Στο Λονδίνο έχουν εντοπιστεί πολυτελείς κατοικίες μεγάλης αξίας σε ακριβές συνοικίες της πόλης, με το συνολικό ύψος των επενδύσεων να υπολογίζεται σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και έντεκα πολυτελείς κατοικίες στην περιοχή Χάμστεντ του βόρειου Λονδίνου, οι οποίες αποκτήθηκαν μέσω ενδιάμεσου προσώπου και εταιρείας–βιτρίνας που είναι καταχωρημένη στη Νήσο Μαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα κεφάλαια για τις αγορές φέρονται να προέρχονται από το ιρανικό πρόγραμμα πωλήσεων πετρελαίου που χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων.

Η αποκάλυψη ότι τα διαμερίσματα βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ισραηλινή πρεσβεία έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία μεταξύ ειδικών σε θέματα ασφάλειας.

Σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές, η θέση των διαμερισμάτων θα μπορούσε θεωρητικά να επιτρέψει την παρακολούθηση της πρεσβείας, την καταγραφή επισκεπτών ή ακόμη και την παρακολούθηση συνομιλιών σε εξωτερικούς χώρους.

Παράλληλα, αναφέρονται επενδύσεις σε πολυτελή ακίνητα στο Ντουμπάι, μια πόλη που έχει εξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο διεθνών επενδύσεων για επιχειρηματίες και κεφάλαια από τη Μέση Ανατολή.

Μεταξύ των ακινήτων που αναφέρονται είναι δύο από τα πιο γνωστά ξενοδοχεία της Φρανκφούρτηw: το Hilton Frankfurt City Centre και το Hilton Frankfurt Gravenbruch.

Η έρευνα αναφέρει επίσης συμμετοχές σε ξενοδοχειακές επενδύσεις και σε τουριστικές περιοχές της Μεσογείου.

Για τη διαχείριση των επενδύσεων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία, το Λιχτενστάιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Tο Hilton Frankfurt City Centre

Η σκιά μιας «κληρονομικής διαδοχής»

Η πιθανότητα να αναλάβει την ηγεσία του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς.

Η Ισλαμική Δημοκρατία δημιουργήθηκε μετά την επανάσταση του 1979, η οποία ανέτρεψε τη μοναρχία του Σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί. Για τον λόγο αυτό, πολλοί θεωρούν ότι μια διαδοχή από πατέρα σε γιο θα μπορούσε να θυμίζει επιστροφή σε μορφή κληρονομικής εξουσίας, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την ιδεολογική βάση του καθεστώτος.

Ωστόσο, οι στενές σχέσεις του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ με τους Φρουρούς της Επανάστασης και τους σκληροπυρηνικούς κύκλους της ιρανικής πολιτικής σκηνής θεωρούνται σημαντικός παράγοντας που μπορεί να ενισχύσει τις πιθανότητές του να αναδειχθεί στην κορυφή της εξουσίας.

Ο διάδοχος που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί

Παρότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το σώμα των ανώτερων κληρικών που επιλέγει τον ανώτατο ηγέτη έχει ήδη λάβει την απόφασή του, το όνομα του διαδόχου δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από τις ιρανικές αρχές.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η καθυστέρηση αυτή μπορεί να σχετίζεται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή και την ανάγκη της Τεχεράνης να διαχειριστεί προσεκτικά τη μετάβαση εξουσίας.

Εάν τελικά επιβεβαιωθούν τα σενάρια, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θα βρεθεί στην κορυφή ενός από τα πιο ισχυρά και κλειστά πολιτικά συστήματα στον κόσμο, κουβαλώντας μαζί του τόσο την πολιτική επιρροή που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια όσο και τις διεθνείς αποκαλύψεις για το δίκτυο οικονομικών δραστηριοτήτων που φέρεται να συνδέεται με το όνομά του.