Μετά την αποχώρηση του Άλεκ Πίτερς ο Ολυμπιακός έχει βγει στην αγορά για την απόκτηση ενός «4αριού», ώστε να πλαισιώσει τον Σάσα Βεζένκοφ.

Μάλιστα σύμφωνα με τους Ισπανούς, ο παίκτης που εξετάζουν οι Πειραιώτες είναι ο Τσούμα Οκέκε της Ρεάλ Μαδρίτης και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών φέρονται να είναι ακόμη και προχωρημένες.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έχει συμβόλαιο μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027, ωστόσο βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την Ρεάλ και αναμένεται να μείνει ελεύθερος.

Ο Οκέκε έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Άλεκ Πίτερς έχει αθλητικότητα, αμυντικές δυνατότητες και αρκετή εμπειρία από υψηλό επίπεδο.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague ο 27χρονος είχε μέσο όρο 5,8 πόντους και 4 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Παρελθόν ο Τανούλης

Στο μεταξύ, παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό ο Γιώργος Τανούλης, με την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας της με τον Έλληνας φόργουορντ/σέντερ.

Ο Τανούλης παραχωρήθηκε δανεικός στον Άρη την χρονιά που ολοκληρώθηκε όμως τραυματίστηκε σοβαρά και έμεινε εκτός δράσης για όλη τη σεζόν.

Οι Πειραιώτες αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερος να συνεχίσει όπου επιθυμεί την καριέρα του, ευχόμενοι στον 23χρονο καλή συνέχεια.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Τανούλη και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».