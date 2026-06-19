Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε ιστιοφόρο σκάφος ελληνικής σημαίας στη Μύκονο, κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του στη μαρίνα του νέου λιμένα.

Στο σκάφος επέβαιναν οκτώ άτομα, υπήκοοι Πολωνίας, τα οποία αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στη στεριά. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Καπνοί από το εσωτερικό του σκάφους

Στελέχη του Λιμενικού Σώματος έσπευσαν άμεσα στο σημείο και διαπίστωσαν ότι από το εσωτερικό του ιστιοφόρου έβγαιναν καπνοί.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν κυβερνήτες παραπλεόντων σκαφών, οι οποίοι επιβιβάστηκαν στο ιστιοφόρο και χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρες, καταφέρνοντας να περιορίσουν τη φωτιά πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Η άμεση κινητοποίηση απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς και σε γειτονικά σκάφη που βρίσκονταν στη μαρίνα.

Μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο ακρομώλιο

Μετά την κατάσβεση, το ιστιοφόρο μεταφέρθηκε με τη συνδρομή βοηθητικού σκάφους στο ακρομώλιο της μαρίνας, όπου προσέδεσε με ασφάλεια.

Στο σημείο μετέβη και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αερολιμένα Μυκόνου, το οποίο πραγματοποίησε αυτοψία και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν ενεργές εστίες φωτιάς.

Από την πυρκαγιά καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Προανάκριση από το Λιμεναρχείο Μυκόνου

Το Λιμεναρχείο Μυκόνου διενεργεί προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου μέχρι να προσκομιστεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ δεν τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια των γειτονικών σκαφών.

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