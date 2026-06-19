Φωτιά παίρνει το πολιτικό σκηνικό στην Αλβανία, καθώς η αστυνομία προχώρησε σε μαζικές απαγγελίες κατηγοριών εναντίον 27 διαδηλωτών για διατάραξη της δημόσιας τάξης. Η ένταση χτύπησε κόκκινο στα Τίρανα κατά τη διάρκεια νέας, δυναμικής κινητοποίησης πολιτών, οι οποίοι εναντιώνονται σθεναρά στα κυβερνητικά σχέδια.

Στο επίκεντρο της λαϊκής οργής βρίσκεται η κατασκευή ενός υπερπολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος, το οποίο συνδέεται άμεσα με την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ. Οι διαδηλωτές, δηλώνοντας απόλυτα αποφασισμένοι, δίνουν νέο ραντεβού στους δρόμους, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα κάνουν βήμα πίσω αν δεν ακυρωθεί οριστικά το αμφιλεγόμενο project.



Πριν από αυτήν τη διαδήλωση, η αστυνομία έκανε γνωστό πως 27 άνθρωποι κατηγορήθηκαν πως «κατεύθυναν» τους συμμετέχοντες σε δρόμους εκτός των προβλεπόμενων διαδρομών, κατά τη διάρκεια μιας πορείας στην πρωτεύουσα χθες το βράδυ.



Αυτά τα άτομα κατηγορούνται για «ενέργειες διατάραξης της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της αστυνομίας.



Στις αρχές της εβδομάδας, σε βάρος τουλάχιστον 35 διαδηλωτών απαγγέλθηκαν κατηγορίες, διότι απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τα Τίρανα με το αεροδρόμιό το βράδυ της Κυριακής, κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης διαμαρτυρίας κατά του σχεδίου ανέγερσης του πολυτελούς ξενοδοχείου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.