Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ (28/5, 20:15) στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της Stoiximan Basket League και το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια.

Είναι ένα παιχνίδι που αναμένεται να εξελιχθεί σε γιορτή για τους «ερυθρόλευκους» καθώς θα έχουν μαζί τους και το τρόπαιο της Euroleague, ενώ πριν το τζάμπολ θα αποκαλυφθεί και το λάβαρο για το 4ο ευρωπαϊκό, το οποίο θα πάρει τη θέση του στην οροφή του γηπέδου.

Όλα αυτά οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν θέλουν να τα χάσουν και φρόντισαν να εξαντλήσουν τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Ένωση, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει sold out λίγο πριν την έναρξη.

«Sold out ο 1ος ημιτελικός με την AEK!

Ο κόσμος μας θα γεμίσει απόψε (28/05, 20:15) ασφυκτικά το ΣΕΦ για να προσφέρει στους πρωταθλητές Ευρώπης το πιο θερμό του χειροκρότημα, , να παρακολουθήσει την ανάρτηση του 4ου ευρωπαϊκού λαβάρου στον ουρανό του ΣΕΦ, αλλά και να δώσει ώθηση στην ομάδα μας για το πρώτο βήμα πρόκρισης στους τελικούς του Ελληνικού Πρωταθλήματος.

Μαζί φτάσαμε στην κορυφή της Ευρώπης. Μαζί θα παλέψουμε για να παραμείνουμε στην κορυφή της Ελλάδας.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.