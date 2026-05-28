Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω υποχώρησης και των ευρωπαϊκών αγορών στον απόηχο της αναζωπύρωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.
Η αγορά υποχώρησε μετά από έξι ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 7,18%.
Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η μετοχή της ΔΕΗ, κλείνοντας σε υψηλά 18 ετών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε κοντά στα χαμηλά της ημέρας, στις 2.348,45 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,91%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 439,47 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 44.126.279 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,07%, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+4,67%), της Viohalco (+2,48%), της Σαράντης (+1,43%) και του ΟΛΠ (+0,91%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-4,19%), της Allwyn (-3,08%), της Alpha Bank (-2,80%), της Εθνικής (-2,65%), της Jumbo (-2,55%), της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,23%) και της Elvalhalcor (-2,15%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η ΔΕΗ διακινώντας 10.653.701 και 10.085.722 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 220,57 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 41,36 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 59 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΚΡΙ-ΚΡΙ (+5,82%) και ΔΕΗ (+4,67%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λάμψα (-8,94%) και Παϊρης (-6,76%).
