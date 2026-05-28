Στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) για τις επιχειρήσεις, καθώς και στην ανάγκη διαρκών επενδύσεων και προσαρμογής στη νέα εποχή, επικεντρώθηκε η Έλενα Στυλιανού, Managing Partner της RSM Greece, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της RSM International και Chairperson του European Regional Council της RSM, στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Ηγεσία και Εργασία: Επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο».

Όπως υποστήριξε, η ΤΝ αναλαμβάνει ολοένα και περισσότερο την εκτέλεση εργασιών που εκτελούνται χειροκίνητα, επιτρέποντας στους εργαζομένους να επικεντρώνονται σε πιο δημιουργικές δραστηριότητες. Παράλληλα, σημείωσε ότι η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει εταιρείες σε σημαντικές επενδύσεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά την επένδυση ύψους 1 δισ. δολαρίων της RSM International για την ανάπτυξη εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης. Όπως ανέφερε, η επίδραση της ΤΝ είναι ήδη εμφανής και στην RSM Greece, ξεκινώντας από το τμήμα μισθοδοσίας.

Η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, προκαλεί, ωστόσο, και προβληματισμό στους εργαζομένους. Σύμφωνα με την ίδια, είναι λογικό πολλοί να αισθάνονται αβεβαιότητα για το κατά πόσο μπορούν να ακολουθήσουν τις εξελίξεις, καθώς πρόκειται για μια πρωτόγνωρη πραγματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ο ρόλος της ηγεσίας δεν είναι να προσποιείται πως διαθέτει όλες τις απαντήσεις, αλλά να βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν το νέο περιβάλλον και να δημιουργεί συνθήκες μάθησης και εξοικείωσης. «Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε την ΤΝ, αλλά να υπάρχει πάντα ανθρώπινη έγκριση. Το μεγαλύτερο ρίσκο είναι να μη κάνουμε τίποτα επειδή φοβόμαστε. Είναι απαραίτητο να εξοικειωθούμε με αυτό όσο το δυνατόν γρηγορότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Στυλιανού.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν την υιοθέτηση της ΤΝ ως μέρος μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής, με τις ηγεσίες να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη μετάβαση των οργανισμών στη νέα εποχή. Τόνισε, ωστόσο, ότι σήμερα μόνο το 2% των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών στην Ελλάδα διαθέτουν εξειδίκευση σε θέματα τεχνολογίας, επισημαίνοντας ότι η στοχευμένη εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη γεφύρωση αυτού του κενού.

Κλείνοντας, επισήμανε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία μετασχηματισμού για τις επιχειρήσεις και δεν πρόκειται να καταργήσει τις θέσεις εργασίας, αλλά να μεταβάλει τη φύση και τον τρόπο που οργανώνεται σήμερα η εργασία.

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος, Γιώργος Λαμπίρης.

