Η διαδρομή της εργασίας από την προ-ψηφιακή εποχή έως τη σημερινή πραγματικότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και ο ριζικός μετασχηματισμός του ρόλου της ηγεσίας και των οργανισμών, συζητήθηκαν στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Ηγεσία και εργασία, επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο».

Ο Αμβρόσιος Κάρδαρης, Head of CX & Omnichannel Services, αναφέρθηκε στην προσωπική του αφετηρία, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Αν πάμε πίσω στο 1997, ήταν τότε που βρέθηκα σε ένα άδειο γραφείο με έναν φάκελο στο χέρι και ένα τηλέφωνο… Αν τότε μου έλεγε κάποιος ότι σε μερικά χρόνια θα έχουμε μηχανές που θα μιλούν, θα γράφουν και θα εξυπηρετούν πελάτες, θα του έλεγα ότι πρέπει να επισκεφθεί γιατρό». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «σήμερα ζούμε ίσως τη μεγαλύτερη εξέλιξη μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση», η οποία μάλιστα «συμβαίνει μπροστά μας, αυτή ακριβώς τη στιγμή».

Σκιαγραφώντας τις μετατοπίσεις στα εργασιακά πρότυπα ανάλογα με τη γενιά, ανέφερε: «Οι Boomers και οι περισσότεροι της Gen X έχτισαν την εργασιακή τους ταυτότητα πάνω στην πίστη και την αφοσίωση. Οι Millennials την αναζήτησαν με όρους νοήματος, ενώ η Gen Z την απαιτεί με όρους ευημερίας, εργασιακής ευελιξίας και αυθεντικότητας». Όπως σημείωσε, «ο ηγέτης σήμερα δεν διοικεί απλώς έναν οργανισμό. Διοικεί μια μετάβαση».

Αναφερόμενος στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, υπογράμμισε ότι «το 74% της Gen Z και των Millennials χρησιμοποιούν ήδη την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή τους εργασία», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «το χάσμα (AI gap) μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση της δεκαετίας».

Για τη συνύπαρξη ανθρώπου και μηχανής, ο κ. Κάρδαρης σημείωσε: «Η τεχνολογία δεν είναι το δύσκολο κομμάτι. Το δύσκολο είναι το πού τραβάς τη γραμμή. Πού τελειώνει η μηχανή και πού αρχίζει ο άνθρωπος». Πρόσθεσε, επίσης, ότι «αυτή ακριβώς η απόφαση δεν αυτοματοποιείται. Είναι 100% ανθρώπινη, είναι 100% ηγετική».

Σε ό,τι αφορά τις κρίσιμες δεξιότητες της νέας εποχής, υπογράμμισε με έμφαση: «Το AI παράγει. Ο άνθρωπος πείθει» και συμπλήρωσε ότι «σε έναν κόσμο όπου οι απαντήσεις είναι άφθονες, οι σωστές ερωτήσεις γίνονται η μεγαλύτερη ηγετική αρετή».

Κλείνοντας, τόνισε τη στρατηγική ευθύνη που φέρει η ηγεσία, λέγοντας: «Ο πρώτος δρόμος κερδίζει το τρίμηνο. Ο δεύτερος κερδίζει τη δεκαετία. Tο μέλλον της εργασίας δεν είναι ο άνθρωπος απέναντι στην τεχνολογία, αλλά ο άνθρωπος μαζί με την τεχνολογία, χέρι-χέρι».

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος, Γιώργος Σαρρής.

