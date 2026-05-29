Ο Θοδωρής Φέρρης έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου αποκάλυψε ότι η μητέρα του γκρινιάζει και του ζητάει να κάνει παιδί.

«Κατά καιρούς συνάπτω σχέσεις, αλλά, όπως πολλοί άνθρωποι, δεν έχω καταφέρει ακόμα να σταθεροποιηθώ. Θα εμφανίσω τον άνθρωπό μου όταν θα είμαι σίγουρος 1000%. Γκρινιάζει λίγο η μάνα μου, μου λέει “‘άντε κάνε κανένα παιδάκι”», ανέφερε αρχικά ο Θοδωρής Φέρρης.

Ο Γρηγόρης Μπάκας τότε τον ρώτησε με χιούμορ: «Έχει τύχει να έχει γνωρίσει κάποια κοπέλα η μητέρα σου και να κάνει τον σταυρό της;», με τον ίδιο να απαντά: «Έχει τέτοια, ναι».