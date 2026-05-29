Αυξημένες παραμένουν οι προσελεύσεις ανηλίκων στα παιδιατρικά νοσοκομεία λόγω τραυματισμών από ηλεκτρικά πατίνια, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΟΕΔΗΝ, παρά τον δημόσιο διάλογο που είχε ανοίξει το τελευταίο διάστημα μετά από αντίστοιχα σοβαρά περιστατικά.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, προειδοποιεί ότι «ξεχάστηκαν τα μέτρα» και τονίζει πως μόνο τον Μάιο περισσότεροι από 80 ανήλικοι έως 16 ετών προσήλθαν στα παιδιατρικά νοσοκομεία με τραυματισμούς από πατίνια.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η προσέλευση τραυματισμένων ενηλίκων και στα γενικά νοσοκομεία.

Το Σάββατο στην Παιανία, 12χρονος Ρομά τραυματίστηκε σοβαρά όταν, οδηγώντας πατίνι χωρίς κράνος, παραβίασε σήμα STOP σε διασταύρωση ενώ φέρεται να μιλούσε στο κινητό τηλέφωνο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στην Εντατική του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία». Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΠΟΕΔΗΝ, περίπου το 80% των οδηγών πατινιών που τραυματίζονται δεν διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης, ενώ στη μεγάλη τους πλειονότητα δεν φορούν κράνος.

Όπως αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος, ανήλικοι και ενήλικοι οδηγοί πατινιών κινούνται πολλές φορές με υπερβολικές ταχύτητες, χωρίς μέτρα προστασίας και χωρίς την απαραίτητη οδηγική συμπεριφορά, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.