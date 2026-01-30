Ο Τραμπ κατάφερε για ακόμη μία φορά να βρεθεί στο επίκεντρο της παγκόσμιας συζήτησης, αυτή τη φορά μέσα από μια χρυσή κάρτα που κρατούσε στα χέρια της η Νίκι Μινάζ και η οποία παρουσιάστηκε αρχικά ως «χρυσή βίζα» αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Η εικόνα της ράπερ με την κάρτα, δίπλα στο πρόσωπο του προέδρου και το Άγαλμα της Ελευθερίας, προκάλεσε έκρηξη αντιδράσεων στα social media, με πολλούς να κατηγορούν τον Λευκό Οίκο ότι χαρίζει προνόμια στη διάσημη υποστηρίκτριά του την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι περιμένουν για χρόνια στην ουρά του μεταναστευτικού συστήματος.

Στις αναρτήσεις της, η Μινάζ άφηνε να εννοηθεί ότι απέκτησε την κάρτα χωρίς να πληρώσει τίποτα, γράφοντας ότι έλαβε την «Gold Trump card free of charge», κάτι που για πολλούς φάνηκε σαν δημόσια παραδοχή πως πήδηξε τη σειρά χάρη στην προσωπική σχέση της με τον Τραμπ.

Η ίδια έχει μιλήσει στο παρελθόν για το ότι μπήκε παράτυπα στις ΗΠΑ ως παιδί από τα Τρίνινταντ και Τομπάγκο και έχει χτίσει μια δημόσια περσόνα γύρω από την ιδέα ότι «πάλεψε για να γίνει αποδεκτή» στο αμερικανικό όνειρο.

Ο Τραμπ, η «χρυσή κάρτα» και τα προνόμια των ισχυρών

Στην πραγματικότητα, αξιωματούχοι της κυβέρνησης έσπευσαν να ρίξουν τους τόνους, διευκρινίζοντας ότι η χρυσή κάρτα που κρατούσε η Μινάζ δεν ήταν πραγματικό έγγραφο βίζας, αλλά ένα αναμνηστικό, ένα ενθύμιο χωρίς νομική ισχύ.

Τόνισαν μάλιστα ότι η ράπερ φέρεται να είναι νόμιμη μόνιμη κάτοικος εδώ και περίπου δύο δεκαετίες, με δικαίωμα να ζητήσει πολιτογράφηση, άρα δεν έχει καν ανάγκη από ειδικό καθεστώς ή «fast track» βίζα.

Παρά τις διευκρινίσεις, το πρόγραμμα της «χρυσής κάρτας» συνδέεται με ένα πανάκριβο μονοπάτι προς την αμερικανική μόνιμη διαμονή: όσοι θέλουν να επωφεληθούν, φέρονται να πληρώνουν μη επιστρέψιμο τέλος 15.000 δολαρίων και έπειτα 1 εκατομμύριο δολάρια για να αποκτήσουν το προνόμιο.

Οργανώσεις υπέρ των μεταναστών καταγγέλλουν ότι με αυτό τον τρόπο ο Τραμπ χτίζει ένα παράλληλο, «VIP» σύστημα για τους πολύ πλούσιους, την ώρα που σκληραίνει δραματικά τις συνθήκες για τους φτωχούς αιτούντες άσυλο στα σύνορα.

Ο Τραμπ, η Νίκι Μινάζ και ο «πόλεμος» στα social media

Το «ειδύλλιο» Τραμπ – Μινάζ δεν ξεκίνησε τώρα· η ράπερ έχει πλέον αυτοχαρακτηριστεί «νούμερο 1 θαυμάστρια» του προέδρου, ενώ ο Λευκός Οίκος την αποθεώνει στα επίσημα accounts, παίζοντας με τον τίτλο της επιτυχίας της «Super Bass» και αποκαλώντας την «super based».

Η στάση της έχει εξοργίσει μέρος των θαυμαστών της, που θυμούνται ότι πριν από λίγα χρόνια καταδίκαζε τις σκληρές μεταναστευτικές πολιτικές του ίδιου ανθρώπου που σήμερα αγκαλιάζει δημόσια.

Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς μπήκε και αυτός στο παιχνίδι, παίρνοντας θέση ακόμα και στη διαμάχη της Μινάζ με την Κάρντι Μπι, γράφοντας στα social «Nicki>Cardi» και κλείνοντας το μάτι στη στρατιά των «Barbz», δηλαδή των φανατικών οπαδών της.

Όλα αυτά ενισχύουν την εικόνα ενός προέδρου που μετατρέπει τη μεταναστευτική πολιτική σε τηλεοπτικό θέαμα και εργαλείο fan culture, όπου η χρυσή κάρτα δεν είναι απλώς χαρτί, αλλά σύμβολο του ποιος αξίζει και ποιος όχι να ανήκει στην Αμερική του Τραμπ.