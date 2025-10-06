Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της 28χρονης εγκύου στην Άρτα, καθώς ολοκληρώθηκε η νεκροτομή, με την οικογένεια της να καταγγέλλει δολοφονία στο νοσοκομείο που άφησε την τελευταία της πνοή.

Η γυναίκα είχε κηδευτεί αμέσως μετά τον θάνατο της, με αποτέλεσμα να διαταχθεί νεκροψία, ώστε να διαπιστωθούν επίσημα τα αίτια θανάτου. Η εκταφή έγινε την Κυριακή και σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροτομή, ενώ έγινε και λήψη δειγμάτων για τοξικολογικές, ώστε να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε αναφυλακτικό σοκ από τη χορήγηση αντιβίωσης.

Επίσης, εξετάζεται αν η έγκαιρη χορήγηση αδρεναλίνης θα έσωσε τη ζωή της, καθώς φέρεται οι γιατροί να καθυστέρησαν σημαντικά.

Η αδερφή της 28χρονης μιλώντας στον ΑΝΤ1 υποστήριξε ότι «προκλήθηκε αναφυλακτικό σοκ, δεν έγινε έγκαιρη χορήγηση της αδρεναλίνης. Χορηγήθηκε κάποιο άλλο φάρμακο, το οποίο ουσιαστικά δεν βοήθησε πουθενά. Η αδερφή μου έχει δολοφονηθεί. Από αμέλεια μεν, αλλά έχει δολοφονηθεί».

Επίσης, ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας που ήταν έγκυος περίπου στο δεύτερο μήνα και πριν λίγο καιρό είχε αποβάλει, είπε: «Αδρεναλίνη ψάχνανε, γιατί ήμουν έξω από το δωμάτιο εκείνη τη στιγμή και ψάχνανε αδρεναλίνη, δεν ξέρω αν είχαν και μέσα, ψάχνανε αδρεναλίνη πάντως έξω».

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 28χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο της Άρτας που εισήχθη έχοντας έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα. Μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της.

Κατά τη χορήγηση του φαρμάκου, προκλήθηκε αλλεργική αντίδραση και η 28χρονη μεταφέρθηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω της σοβαρότητας του αναφυλακτικού σοκ.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή δεν κατέστη δυνατόν και η 28χρονη «κατέληξε».

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Η διοίκηση του νοσοκομείου ζητά απαντήσεις για τον θάνατο της εγκύου και έτσι δόθηκε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια.

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν. Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ, τη διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».