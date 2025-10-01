Σε αλλεργικό σοκ από χορήγηση αντιβίωσης οφείλεται ο θάνατος της 28χρονης εγκύου στην Άρτα, η οποία διένυε περίπου τον δεύτερο ή τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ είπε στο Live News ότι η γυναίκα που αφήνει πίσω της ένα κοριτσάκι ηλικίας 2 ετών, εισήλθε στο νοσοκομείο με αιμοραγία και προγραμματίστηκε να αντιμετωπιστεί χειρουργικά η κατάσταση.

Τότε, οι γιατροί της χορήγησαν αντιβίωση, αλλά χωρίς προηγουμένως να ρωτήσουν αν έχει αλλεργίες, είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Η 28χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της:

«Δεν έγινε τεστ να φανεί αν ήταν αλλεργική. Δεν γίνονται πάντα τα τεστ, αλλά ρωτάς, προσέχεις. Είναι ζητήματα της ΕΔΕ και αν υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν, μιλάμε για δύο ζωές», είπε χαρακτηριστικά, στην εκπομπή του Mega.