Βαρύ είναι το κλίμα στην Άρτα με μια 28χρονη έγκυο γυναίκα να χάνει τη ζωή της λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο.

Η κοπέλα ήταν στους πρώτους μήνες της κύησης και σε λίγες ώρες έχασε τη ζωή της.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr μεταφέρθηκε στην Μαιευτική και ήταν η μοναδική νοσηλευόμενη της Κλινικής.

Της χορηγήθηκε η απαιτούμενη αγωγή όμως κάτω από συνθήκες που διερευνώνται η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και οδηγήθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ίδιου νοσηλευτικού ιδρύματος.

Για ένα 24ωρο περίπου οι γιατροί έκαναν τεράστια προσπάθεια να την κρατήσουν στη ζωή όμως τελικά η νεαρή γυναίκα έχασε τη μάχη.

Ο θάνατός της έχει συγκλονίσει τους πάντες. Το κλίμα στο Νοσοκομείο είναι εξαιρετικά βαρύ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια θανάτου της 28χρονης.

Αλλεργικό σοκ;

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 28χρονη φέρεται να υπέστη αλλεργικό σοκ μετά τη χορήγηση αντιβίωσης.

Συγκεκριμένα, η νεαρή μητέρα εισήχθη στο νοσοκομείο με πόνους στην κοιλιακή χώρα. Μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της. Κατά τη χορήγηση του φαρμάκου, προκλήθηκε αλλεργική αντίδραση και η 28χρονη εγκυμονούσα μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω της σοβαρότητας του αναφυλακτικού σοκ.