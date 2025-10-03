Όσα έγιναν όταν η 28χρονη έγκυος έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο Άρτας μετά από αλλεργικό σοκ περιγράφουν γιατροί και νοσηλευτές.

Ο γυναικολόγος που είχε την ευθύνη της παρακολούθησης της άτυχης γυναίκας μίλησε στο Mega, υπογραμμίζοντας πως υπήρξε άμεση κινητοποίηση της ιατρικής ομάδας:

«Με την εμφάνιση του αλλεργικού σοκ στην έγκυο υπήρξε άμεση κινητοποίηση της μαιευτικής-γυναικολογικής κλινικής, η ασθενής δεν έμεινε ούτε μια στιγμή χωρίς επίβλεψη. Χορηγήθηκε άμεσα κορτιζόνη ενδοφλεβίως και κλήθηκε σε συνδρομή ο εφημερεύων ιατρός της ΜΕΘ καθώς και ο εφημερεύων αναισθησιολόγος, οι οποίοι προσήλθαν ταχύτατα. Ακολούθησε προσπάθεια διασωλήνωσης και οξυγόνωσης, ενώ ταυτόχρονα άρχισε η διαδικασία καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης», είπεο ο γυναικολόγος.

Όπως είπε, στη διαχείριση του περιστατικού συνέδραμε και νοσηλευτικό προσωπικό από τη ΜΕΘ και το χειρουργείο, με την ασθενή να μεταφέρεται αρχικά στον χώρο ανάνηψης και στη συνέχεια στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου και συνεχίστηκε η προσπάθεια υποστήριξής της.

Ο ίδιος τόνισε ότι η 28χρονη είχε λάβει στο παρελθόν την ίδια ήπια αντιβίωση, χωρίς να παρουσιάσει πρόβλημα, ενώ ήταν ο γιατρός που την είχε ξεγεννήσει στο πρώτο της παιδί, αλλά και που την είχε παρακολουθήσει μετά από αποβολή που υπέστη τον Ιούνιο. Μόλις πληροφορήθηκε το περιστατικό, πήγε αμέσως στο νοσοκομείο, όπως λέει, όπου παρέμεινε για περισσότερες από 15 ώρες.

«Ήμουν εκεί, την κρατούσα» – Η μαρτυρία της νοσηλεύτριας

Στο Mega μίλησε και η νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο δωμάτιο όταν η 28χρονη ένιωσε αδιαθεσία. Δήλωσε συντετριμμένη και περιέγραψε όσα έγιναν: «Ήμουν μέσα στον θάλαμο μαζί με τη γυναίκα, όταν τινάχτηκε από το κρεβάτι και μου είπε “δεν νιώθω καλά”. Αμέσως έτρεξα πάνω της και τη ρώτησα τι έχει. Όταν έκανε εμετό, άρχισα να φωνάζω “γρήγορα γιατρός!”. Οι γιατροί ήρθαν μέσα σε λίγα λεπτά, πρώτα η ειδικευόμενη και αμέσως μετά ο εντατικολόγος και ο αναισθησιολόγος. Αυτά έγιναν σε ελάχιστο χρόνο».

Η νοσηλεύτρια υπογράμμισε ότι όλοι οι γιατροί και το προσωπικό έσπευσαν άμεσα:

«Την κρατούσα στα χέρια μου την ώρα που έκανε εμετό. Κατανοώ τον πόνο της οικογένειας, αλλά θέλω να ξέρουν ότι όλοι τρέξαμε. Κανείς δεν εγκατέλειψε την ασθενή ούτε για ένα λεπτό».

«Τη ρωτήσαμε τρεις φορές αν έχει αλλεργία και είπε όχι, τη ρώτησα και εγώ και η ειδικευόμενη γιατρός και η μαία, τη ρωτήσαμε ξανά και όταν άρχισαν τα πρώτα συμπτώματα και είπε πως δεν έχει αλλεργίες», είπε.

Η υπόθεση ερευνάται ήδη μέσω Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της 28χρονης.