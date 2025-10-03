Το πρωί του Σαββάτου θα πραγματοποιηθεί η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου που πέθανε στο νοσοκομείο της Άρτας, μετά από εισαγγελική εντολή.

Σημειώνεται πως η εισαγγελία της Άρτας διέταξε το βράδυ της Πέμπτης κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το mega, με εντολή εισαγγελέα έχει αφαιρεθεί ο ιατρικός φάκελος της 28χρονης από το νοσοκομείο και έχει μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα της Άρτας.

Υπενθυμίζεται πως η 28χρονη έχασε τη ζωή της αφού υπέστη αλλεργικό σοκ μετά από χορήγηση αντιβίωσης.

Η 28χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο της Άρτας που εισήχθη έχοντας έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα. Μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της.

Κατά τη χορήγηση του φαρμάκου, προκλήθηκε αλλεργική αντίδραση και η 28χρονη μεταφέρθηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω της σοβαρότητας του αναφυλακτικού σοκ.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή δεν κατέστη δυνατόν και η 28χρονη «κατέληξε».

«Δεν νιώθω καλά, αρχίζω να ζεσταίνομαι»: Τα τελευταία λόγια της 28χρονης εγκύου στην Άρτα – «Είχε ξανακάνει την ένεση»

Ο ξάδελφος της 28χρονης εγκύου μιλώντας στο Mega ανέφερε ότι η νεαρή γυναίκα είχε λάβει την ίδια αντιβίωση και στην πρώτη της εγκυμοσύνη χωρίς να υπάρξουν παρενέργειες.

«Την Κυριακή ήμασταν μια χαρά, πήγαμε στο νοσοκομείο με μια απλή αιμορραγία. Το μωρό ζούσε κανονικά, δεν απέβαλε ή κάτι και της κάνανε μια ένεση εκεί πέρα και στο 20λεπτο επάνω της έκλεισε το οξυγόνο τα πάντα και έκανε εμετό, έπαθε εισρόφηση. Μετά πρέπει να έπαθε και μια ανακοπή. Στο 20λεπτο επάνω πρήζεται και φράζει την ανάσα, κάνει εμετό και μετά από εκεί και πέρα… Δεν το έχει ξαναπάθει.

Νομίζω της είχαν ξανακάνει αυτή την ένεση, αν έκαναν την ίδια φυσικά και δεν έκαναν κάτι άλλο. Δεν είχε κάποια αλλεργία, γιατί λέει και στο πρώτο κοριτσάκι, το είχε ξαναπάθει, την κάνανε την ένεση. Δεν έπαθε αλλεργικό σοκ τότε», κατέληξε ο ξάδερφος της 28χρονης.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Η διοίκηση του νοσοκομείου ζητά απαντήσεις για τον θάνατο της εγκύου και έτσι δόθηκε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια.

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν. Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ, τη διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».