Μια υγιέστατη κοπέλα ήταν η 28χρονη που κατέληξε σε νοσοκομείο της Άρτας εξαιτίας αλλεργικού σοκ που προκλήθηκε από αντιβίωση που της χορηγήθηκε.

Ο ξάδελφος της 28χρονης εγκύου μιλώντας στο Mega ανέφερε ότι η νεαρή γυναίκα είχε λάβει την ίδια αντιβίωση και στην πρώτη της εγκυμοσύνη χωρίς να υπάρξουν παρενέργειες.

«Την Κυριακή ήμασταν μια χαρά, πήγαμε στο νοσοκομείο με μια απλή αιμορραγία. Το μωρό ζούσε κανονικά, δεν απέβαλε ή κάτι και της κάνανε μια ένεση εκεί πέρα και στο 20λεπτο επάνω της έκλεισε το οξυγόνο τα πάντα και έκανε εμετό, έπαθε εισρόφηση. Μετά πρέπει να έπαθε και μια ανακοπή. Στο 20λεπτο επάνω πρήζεται και φράζει την ανάσα, κάνει εμετό και μετά από εκεί και πέρα… Δεν το έχει ξαναπάθει.

Νομίζω της είχαν ξανακάνει αυτή την ένεση, αν έκαναν την ίδια φυσικά και δεν έκαναν κάτι άλλο. Δεν είχε κάποια αλλεργία, γιατί λέει και στο πρώτο κοριτσάκι, το είχε ξαναπάθει, την κάνανε την ένεση. Δεν έπαθε αλλεργικό σοκ τότε», κατέληξε ο ξάδερφος της 28χρονης.

Οι συγγενείς της 28χρονης αναφέρουν ότι θα κινηθούν νομικά για να μάθουν τι προκάλεσε τον τραγικό χαμό της εγκύου.

Τι αναφέρουν πηγές από το νοσοκομείο της Άρτας

Σύμφωνα με το νοσοκομείο που κατέληξε η κοπέλα, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες όπως προβλέπει το πρωτόκολλο και μάλιστα άμεσα.

Η 28χρονη ήταν έγκυος και είχε μια μικρή αιμορραγία. Τίποτα το ανησυχητικό και η αντιμετώπιση που γίνεται είναι συνήθως αυτή. Χορηγούν προληπτικά μια αντιβιοτική αγωγή σε κάθε αιμορραγία. Αμέσως μετά τη χορήγηση της αντιβίωσης, η 28χρονη άρχισε να λέει στους γιατρούς «Δεν νιώθω καλά, αρχίζω να ζεσταίνομαι». Σε λίγα λεπτά έκανε έναν εμετό, μετά έκανε έναν δεύτερο και άρχισε να μελανιάζει. Και η εντατική είναι ακριβώς δίπλα. Το χειρουργείο είναι δίπλα στη ΜΕΘ στον ίδιο όροφο.

Όλοι έπεσαν πάνω, ο αναισθησιολόγος, ο εντατικολόγος, όλες οι ειδικότητες, όλοι οι γιατροί στο δευτερόλεπτο. Στην πρώτη ανακοπή, γύρω στις 12.00 δεν είχε επηρεαστεί η εγκεφαλική της λειτουργία, όμως έκανε και δεύτερη ανακοπή και κατέληξε στις 5 τα ξημερώματα. Όλες αυτές τις ώρες οι προσπάθειες ήταν υπεράνθρωπες, αλλά ο οργανισμός της δεν ανταποκρινόταν με τίποτα. Δεν μπόρεσε ποτέ να ανανήψει αυτή η κοπέλα. Δεν αντιδρούσε στα φάρμακα με τίποτα.