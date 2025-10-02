Ένα από τα χειρότερα σενάρια της ζωής βιώνει ο πατέρας της 28χρονης εγκύου που πέθανε στην Άρτα μετά από αλλεργική αντίδραση που υπέστη στο νοσοκομείο.

Ο άνδρας, ράκος μίλησε στον ΣΚΑΪ και περιέγραψε όσα ανέφεραν οι γιατροί, σημειώνοντας ότι η κόρη του πιθανώς είχε λάβει την ίδια αντιβίωση πριν από δύο μήνες. Επίσης, αποκάλυψε ότι η γυναίκα είχε αποβάλει στο παρελθόν, όταν νοσηλεύτηκε και χρειάστηκε να χορηγηθεί αντιβίωση.

«Δεν ξέρω, δεν ξέρω τίποτα. Σε δύο ημέρες το παιδί μου πέθανε… Αυτό… Δεν ξέρω τίποτα», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Power Talk.

«Είχε ξανά κάνει αυτή την αντιβίωση, την ίδια πριν κανα δυο μήνες και τώρα αυτή τη φορά την καθάρισε….Έτσι είπαν, ότι ήταν η ίδια. Της σαπίσανε όλα τα όργανα, όλα τα όργανα. Ήταν έγκυος στο δεύτερο, σαράντα ημέρων…», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Είχε κάνει πάλι, είχε χάσει ένα παιδάκι. Πριν δύο μήνες είχε αποβάλει… Όχι, τίποτα. Τώρα και μας είπαν κι όλας μπορείς να κάνεις εκατό φορές αυτό και την 101η να σε πειράξει. Δεν ξέρω τίποτα άλλο τώρα. Ήταν από τα καλύτερα παιδιά», είπε με τρεμάμενη φωνή στην εκπομπή του ΣΚΑΪ.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 28χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο της Άρτας που εισήχθη έχοντας έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα. Μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της.

Κατά τη χορήγηση του φαρμάκου, προκλήθηκε αλλεργική αντίδραση και η 28χρονη μεταφέρθηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω της σοβαρότητας του αναφυλακτικού σοκ.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή δεν κατέστη δυνατόν και η 28χρονη «κατέληξε».

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Η διοίκηση του νοσοκομείου ζητά απαντήσεις για τον θάνατο της εγκύου και έτσι δόθηκε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια.

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν. Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ, τη διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».