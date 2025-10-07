Βαρύ είναι το κλίμα στην Άρτα μετά τον θάνατο της 28χρονης εγκύου που άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο. Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας ζητά απαντήσεις, ενώ το «φως» είδαν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής μετά την εκταφή της σορού της.

Η κηδεία της 28χρονης έγινε αμέσως μετά τον θάνατό της, ωστόσο ύστερα από αίτημα της οικογένειας πραγματοποιήθηκε εκταφή, ώστε να διαπιστωθούν επίσημα τα αίτια θανάτου της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η 28χρονη υπέστη αναφυλακτικό σοκ από φάρμακο που της χορηγήθηκε, το οποίο απαιτεί άμεση παρέμβαση, με μοναδική θεραπεία την αδρεναλίνη, την οποία ωστόσο η άτυχη γυναίκα δεν έλαβε την κρίσιμη στιγμή για τη ζωή της.

Η 28χρονη

Απαντήσεις θα δώσουν οι τοξικολογικές

Περισσότερο «φως» στην υπόθεση, όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 7/10 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες ωστόσο θα χρειαστούν αρκετό χρόνο.

Η οικογένεια της 28χρονης εγκύου έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τον ξαφνικό χαμό της και ζητά απαντήσεις σχετικά με τη φαρμακευτική αγωγή που χορηγήθηκε και τα πρωτόκολλα που ακολουθήθηκαν και οδήγησαν μία υγιή μητέρα στον θάνατο.

«Η αδερφή μου έχει δολοφονηθεί»

Η αδερφή της 28χρονης μιλώντας στον ΑΝΤ1 υποστήριξε ότι «προκλήθηκε αναφυλακτικό σοκ, δεν έγινε έγκαιρη χορήγηση της αδρεναλίνης. Χορηγήθηκε κάποιο άλλο φάρμακο, το οποίο ουσιαστικά δεν βοήθησε πουθενά. Η αδερφή μου έχει δολοφονηθεί. Από αμέλεια μεν, αλλά έχει δολοφονηθεί».

Παράλληλα, ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας που ήταν έγκυος περίπου στον δεύτερο μήνα και πριν από λίγο καιρό είχε αποβάλει, είπε: «Αδρεναλίνη ψάχνανε, γιατί ήμουν έξω από το δωμάτιο εκείνη τη στιγμή και ψάχνανε αδρεναλίνη, δεν ξέρω αν είχαν και μέσα, ψάχνανε αδρεναλίνη πάντως έξω».