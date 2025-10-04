Νέες καταγγελίες για την 28χρονη Σπυριδούλα η οποία «έσβησε» κατά τη νοσηλεία της στο νοσοκομείο της Άρτας όταν υπέστη αλλεργικό αναφυλακτικό σοκ από την αντιβίωση που της χορηγήθηκε.

Νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (04.10.2025) ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκταφής της σορού της άτυχης εγκύου.

Η σορός της μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Κλινική Ιωαννίνων προκειμένου τη Δευτέρα ο Ιατροδικαστής να προχωρήσει στη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων.

Το απόγευμα του Σαββάτου, η δικηγόρος της 28χρονης, κ. Μάρκου, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη, κατήγγειλε ότι «έχουμε πληροφορίες ότι καταστράφηκαν τα δείγματα αίματος της Σπυριδούλας».

Η οικογένεια της άτυχης Σπυριδούλας αναμένει να μάθει από τη νεκροψία – νεκροτομή ποιο ήταν το φαρμακευτικό σκεύασμα που προκάλεσε το αναφυλακτικό σοκ που «έκοψε» το νήμα της ζωής της 28χρονης εγκύου, μητέρας και ενός 2χρονου παιδιού και πώς αντιμετωπίστηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου Άρτας η μοιραία παρενέργεια.

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια έχει καταθέσει μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, η 28χρονη Σπυριδούλα προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής στις 28 Σεπτεμβρίου 2025, περίπου στις 23:20, με κολπική αιμορραγία και ενώ βρισκόταν στην 6η εβδομάδα κύησης. Μετά από γυναικολογική εκτίμηση, κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή της για περαιτέρω παρακολούθηση και χορήγηση αγωγής.

Κατά τη διάρκεια της φαρμακευτικής παρέμβασης, η ασθενής παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ. Ακολούθησε διασωλήνωση και μεταφορά της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου, παρά τις ενέργειες ανάνηψης, η ασθενής κατέληξε.

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Άρτας έχει διατάξει τη διεξαγωγή ΕΔΕ για τον πλήρη προσδιορισμό των αιτίων του περιστατικού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».



