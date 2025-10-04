Σήμερα η εκταφή της 28χρονης εγκύου στην Άρτα ενδεχομένως να μην πραγματοποιηθεί, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην πέθανε από αλλεργική αντίδραση μετά από χορήγηση αντιβίωσης.

Πιο αναλυτικά, η οικογένεια της γυναίκας όρισε στην υπόθεση ως τεχνικό σύμβουλο τον ιατροδικαστή Δημήτρη Γαλεντέρη.

Ο κ.Γαλεντέρης μιλώντας στο Mega διέψευσε ότι σήμερα θα γίνει εκταφή της σορού, αναφέροντας ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για το χρόνο. «Μπορεί να γίνει αύριο ή τη Δευτέρα», είπε χαρακτηριστικά.

Έπειτα, τόνισε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην πέθανε από αλλεργική αντίδραση μετά τη χορήγηση αντιβίωσης.

«Αν δεν υπάρχει υπόνοια για κάτι άλλο, δεν υπάρχει λόγος να γίνει νεκροψία-νεκροτομή. Από τη στιγμή που ο εισαγγελέας έχει διατάξει εκταφή, διερευνά τον μηχανισμό θανάτου. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, δεν παίρνουμε κάτι σαν δεδομένο», είπε ο Δημήτρης Γαλεντέρης.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Η διοίκηση του νοσοκομείου ζητά απαντήσεις για τον θάνατο της εγκύου και έτσι δόθηκε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια.

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν. Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ, τη διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».