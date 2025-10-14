Τον πόνο και την οργή της για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου αδερφή της που πέθανε στο νοσοκομείο της Άρτας μετά από αλλεργικό σοκ δεν μπορεί να κρύψει η αδερφή της. «Είναι ξεκάθαρα έγκλημα αυτό που έγινε» επεσήμανε και τόνισε πως «βγαίνουν πολλά στη φόρα».

Η αδελφή της, Βικτώρια Μητσαρά, μίλησε το πρωί της Τρίτης 14/10 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και τόνισε πως αυτό που συνέβη στην αδελφή της ήταν έγκλημα.

«Της έδωσαν άλλο φάρμακο, βγαίνουν πολλά στη φόρα»

«Η ΕΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει αλλά δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα. Είναι ξεκάθαρα έγκλημα αυτό που έγινε. Από αμέλεια μεν αλλά ήταν έγκλημα. Το γεγονός ότι δεν έβρισκαν αδρεναλίνη, της έδωσαν άλλο φάρμακο, βγαίνουν πολλά στη φόρα. Όταν έγινε στο δωμάτιο ήταν μία νοσηλεύτρια μόνο. Έκανε εμετό η αδελφή μου και ο γαμπρός μου είπε στη νοσηλεύτρια να κάνει κάτι και του είπε ‘‘τι να κάνω εγώ, νοσηλεύτρια είμαι’’. Η νοσηλεύτρια απ’ ότι κατάλαβα δεν πήγε να ενημερώσει έναν γιατρό που βρισκόταν εκεί αλλά ήρε τον θεράποντα ιατρό που βρισκόταν στο σπίτι» υπογράμμισε.

Στην εκπομπή του MEGA μίλησε επίσης και ο πρόεδρος 3ου Περιφερειακού Τμήματος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος και νοσηλευτής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Γεώργιος Αρβανίτης.

«Ο νοσηλευτής εκτελεί την ιατρική πράξη άρα δεν μπορεί να χορηγήσει αντιβίωση από μόνος του. Για το συγκεκριμένο περιστατικό της αλλεργικής αντίδρασης, θα έπρεπε να είναι και γιατρός εκεί. Παρόλα αυτά οι νοσηλευτές ξέρουν πώς να αντιδράσουν άμεσα αλλά χρειάζονται την εντολή» δήλωσε.

«Αυτό που πρέπει να εξεταστεί είναι ο τρόπος χορήγησης της αντιβίωσης αλλά και ο χρόνος αντίδρασης. Εκεί στην Άρτα υπήρχαν 4 ασθενείς, 2 νοσηλευτές και μία ειδικευμένη γιατρός. Ο ειδικευμένος γιατρός δεν υπήρχε, ήταν από το σπίτι. Ήταν σε εφημερία ετοιμότητα. Υπήρχε λίγο πιο δίπλα αναισθησιολόγος. Πρέπει να δούμε αν πήρε τους γιατρούς και πότε. Η αντιβίωση χορηγήθηκε στη φλέβα αλλά θα έπρεπε να χορηγηθεί στον ορό. Ειδοποιήθηκαν ο εντατικολόγος άμεσα;», πρόσθεσε από την πλευρά του ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 28χρονη έφτασε στα επείγοντα του νοσοκομείου της Άρτας με πόνους και αιμορραγία, σημάδια επαπειλούμενης κύησης. Τότε οι γιατροί του νοσοκομείου της χορήγησαν αντιβίωση, όμως ξαφνικά υπέστη αλλεργικό σοκ.

Ο οργανισμός της άτυχης κατέρρευσε και έτσι χρειάστηκε να της κάνουν ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια να τη διασωληνώσουν.

Όπως επισημαίνει το νοσοκομείο η 28χρονη υπέστη αναφυλακτικό σοκ από φάρμακο που της χορηγήθηκε, το οποίο απαιτεί άμεση παρέμβαση, με μοναδική θεραπεία την αδρεναλίνη, την οποία ωστόσο η άτυχη γυναίκα δεν έλαβε την κρίσιμη στιγμή για τη ζωή της.

Περισσότερο φως αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες ωστόσο θα χρειαστούν αρκετό χρόνο.