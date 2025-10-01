Σε εξέλιξη βρίσκεται Ένορκη Διοικητική Εξέταση στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου 28χρονης εγκύου, η οποία κατέληξε τα ξημερώματα της 29ης Σεπτεμβρίου 2025, έπειτα από αλλεργική αντίδραση σε φαρμακευτική αγωγή.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, η γυναίκα προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής στις 28 Σεπτεμβρίου 2025, περίπου στις 23:20, με κολπική αιμορραγία και ενώ βρισκόταν στην 6η εβδομάδα κύησης. Μετά από γυναικολογική εκτίμηση, κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή της για περαιτέρω παρακολούθηση και χορήγηση αγωγής.

Κατά τη διάρκεια της φαρμακευτικής παρέμβασης, η ασθενής παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ. Ακολούθησε διασωλήνωση και μεταφορά της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου, παρά τις ενέργειες ανάνηψης, η ασθενής κατέληξε.

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Άρτας έχει διατάξει τη διεξαγωγή ΕΔΕ για τον πλήρη προσδιορισμό των αιτίων του περιστατικού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».