Ο θάνατος της Amy Eskridge, μιας επιστήμονα που ασχολούνταν με την ανάπτυξη τεχνολογιών αντιβαρύτητας και τα UFO, συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα, καθώς συνοδεύεται από ισχυρισμούς για απειλές που, όπως είχε πει η ίδια, δεχόταν πριν πεθάνει, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail.

Η Eskridge βρέθηκε νεκρή σε ηλικία 34 ετών στο Huntsville της Αλαμπάμα τον Ιούνιο του 2022, με τις αρχές να αποδίδουν τον θάνατό της σε αυτοτραυματισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν έχουν δοθεί δημόσια αναλυτικά στοιχεία για την έρευνα από την αστυνομία ή τους ιατροδικαστές, κάτι που έχει ενισχύσει τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση.

Η ίδια ασχολούνταν με την έρευνα τεχνολογίας αντιβαρύτητας, δηλαδή μεθόδους ελέγχου ή εξουδετέρωσης της βαρύτητας, ένα πεδίο που, εφόσον αναπτυχθεί, θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τις μετακινήσεις στο διάστημα και την παραγωγή ενέργειας. Το αντικείμενο αυτό έχει συνδεθεί συχνά και με θεωρίες γύρω από τα UFO, καθώς ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τέτοιου είδους τεχνολογία θα μπορούσε να εξηγεί τις υψηλές ταχύτητες που αποδίδονται σε άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα. Από την άλλη πλευρά, οι επίσημες αρχές των ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα αρνηθεί την ύπαρξη τέτοιων τεχνολογιών εξωγήινης προέλευσης.

Πριν τον θάνατό της, η Eskridge είχε δηλώσει ότι ετοίμαζε να παρουσιάσει νέα ευρήματα σχετικά με την αντιβαρύτητα, τα οποία, όπως ανέφερε, απαιτούσαν έγκριση από τη NASA. Μετά τον θάνατό της, κυκλοφόρησαν ισχυρισμοί, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση, ότι η υπόθεση ίσως δεν αφορά αυτοκτονία, αλλά κάτι πιο σύνθετο. Οι ισχυρισμοί αυτοί βασίζονται, μεταξύ άλλων, σε παλαιότερες δηλώσεις της ίδιας, όπου ανέφερε ότι δεχόταν πιέσεις και απειλές.

Fox News: Amy Eskridge, researcher who worked on anti-gravity tech, possible 11th scientist dead/missing



“She warned that her life could be in danger.”



“At what point does the FBI stop dismissing these cases as disparate & unrelated and start asking whether there’s a pattern?” pic.twitter.com/jCv0L2Byav — UAP James (@UAPJames) April 17, 2026

Σε συνέντευξή της, είχε προειδοποιήσει: «Πρέπει να δημοσιεύσω σύντομα… η κατάσταση γίνεται όλο και πιο επιθετική», αναφερόμενη σε περιστατικά που, όπως υποστήριζε, περιλάμβαναν παρενοχλήσεις και εκφοβισμό. Η Eskridge είχε ιδρύσει μαζί με τον πατέρα της, πρώην μηχανικό της NASA, έναν οργανισμό με στόχο, όπως είχε δηλώσει, τη δημόσια παρουσίαση ερευνών σχετικών με την αντιβαρύτητα. Μετά τον θάνατό της, ο οργανισμός φαίνεται να έχει διακόψει τη λειτουργία του.

Παράλληλα, ανεξάρτητοι ερευνητές και πρόσωπα που ασχολούνται με θέματα άγνωστων εναέριων φαινομένων έχουν συνδέσει την υπόθεση με άλλους θανάτους ή εξαφανίσεις επιστημόνων τα τελευταία χρόνια, ισχυρισμοί που επίσης δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Ανάμεσα στις περιπτώσεις που αναφέρονται είναι ερευνητές που δραστηριοποιούνταν σε τομείς όπως η πυρηνική ενέργεια, η φυσική πλάσματος και η διαστημική τεχνολογία. Σε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις, οι αρχές έχουν δώσει διαφορετικές εξηγήσεις, ενώ σε άλλες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρη στοιχεία.

Η υπόθεση της Eskridge παραμένει ανοιχτή σε επίπεδο δημόσιας συζήτησης, με τα διαθέσιμα δεδομένα να περιορίζονται κυρίως σε όσα έχουν γίνει γνωστά από δηλώσεις και δημοσιεύματα, χωρίς επίσημα συμπεράσματα που να επιβεβαιώνουν τα πιο ακραία σενάρια.