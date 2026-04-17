Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η κυβέρνησή του θα δώσει απάντηση μέσα στις επόμενες ημέρες στα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με 10 επιστήμονες που έχουν πεθάνει ή εξαφανιστεί μυστηριωδώς τα τελευταία τρία χρόνια.

Θεωρίες σχετικά με τους επιστήμονες έχουν διαδοθεί στο διαδίκτυο, αλλά δεν υπάρχουν γνωστά στοιχεία που να συνδέουν αυτούς τους θανάτους και τις εξαφανίσεις.

«Ελπίζω να είναι τυχαίο, αλλά θα το μάθουμε την επόμενη μιάμιση εβδομάδα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για το Λας Βέγκας, σημειώνοντας ότι μόλις είχε φύγει από μια συνάντηση σχετικά με το θέμα αυτό. «Πολύ σοβαρό θέμα… ελπίζω να είναι σύμπτωση, ή όπως αλλιώς θέλετε να το ονομάσετε».

«Μερικοί από αυτούς ήταν πολύ σημαντικοί άνθρωποι, και θα το εξετάσουμε στο επόμενο σύντομο διάστημα», συνέχισε.

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν κάποιος ξένος εχθρός θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από τις εξαφανίσεις, ο Τραμπ έριξε βέλη στον προκάτοχό του, επιπλήττοντάς τον: «Λοιπόν, ο Μπάιντεν είχε ανοιχτά σύνορα· δεν ήταν πολύ δύσκολο να φτάσει κανείς εδώ».

Μεταξύ των αγνοουμένων επιστημόνων είναι ο συνταξιούχος υποστράτηγος της Πολεμικής Αεροπορίας Γουίλιαμ «Νιλ» ΜακΚάσλαντ, ο οποίος εξαφανίστηκε από το σπίτι του στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Οι ερευνητές ισχυρίστηκαν ότι είπε ότι ένιωσε «νοητική θολούρα» πριν εξαφανιστεί.

Ο ΜακΚάσλαντ, ο οποίος αποστρατεύτηκε το 2013 και εξαφανίστηκε στις 27 Φεβρουαρίου, είχε υπηρετήσει σε υψηλόβαθμες θέσεις στον τομέα της διαστημικής έρευνας και των προμηθειών, σύμφωνα με τη New York Post. Το όνομά του εμφανίστηκε στα email του προέδρου της προεκλογικής εκστρατείας της Χίλαρι Κλίντον, Τζον Ποντέστα, που διέρρευσε το WikiLeaks, ενώ ένας ενθουσιώδης των UFO, ο Τομ ΝτεΛόντζ, ισχυρίστηκε ότι είχε συνομιλήσει μαζί του σχετικά με μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα (UAP).

Ο ΜακΚάσλαντ άφησε το τηλέφωνό του, τα γυαλιά του και τις προσωπικές του συσκευές στο σπίτι του. Οι Αρχές σημείωσαν ότι έλειπαν το πορτοφόλι του, οι μπότες πεζοπορίας του και το περίστροφο.

Η σύζυγός του έχει αρνηθεί δημοσίως τις θεωρίες συνωμοσίας ότι είχε «οποιαδήποτε ειδική γνώση σχετικά με [εξωγήινα] πτώματα και συντρίμμια» από το διαβόητο και μυστηριώδες περιστατικό του Ρόσγουελ το 1947.

Μεταξύ των αγνοούμενων επιστημόνων είναι επίσης:

η Μελίσα Κασίας, η οποία είχε άδεια ασφαλείας στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος και εξαφανίστηκε τον περασμένο Ιούνιο

ο Άντονι Τσάβεζ, ένας συνταξιούχος εργαζόμενος του Εθνικού Εργαστηρίου του Λος Άλαμος που αγνοείται από τον περασμένο Μάιο

ο Τζέισον Τόμας, ο οποίος ηγούνταν της ομάδας χημικής βιολογίας της Novartis και βρέθηκε νεκρός τον περασμένο Μάρτιο

ο μηχανικός του Εργαστηρίου Προώθησης με Αεριωθούμενα της NASA, Φρανκ Μάιβαλντ, ο οποίος πέθανε το 2024

ο διάσημος φυσικός του MIT, Νούνο Λουρέιρο, ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα τον περασμένο Δεκέμβριο

ο ερευνητής εξωπλανητών, Καρλ Γκρίλμαϊρ, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο

ο Στίβεν Γκαρσία, ο οποίος εργαζόταν στην ασφάλεια ενός κατασκευαστή μη πυρηνικών εξαρτημάτων για αμερικανικής κατασκευής πυρηνικά όπλα και εξαφανίστηκε τον Αύγουστο του περασμένου έτους

και η αεροδιαστημική μηχανικός, Μόνικα Xασίντο Ρέζα, η οποία εξαφανίστηκε τον περασμένο Ιούνιο.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, κλήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση των αγνοουμένων επιστημόνων και τις αναφορές ότι «είχαν πρόσβαση σε απόρρητο υλικό πυρηνικού ή αεροδιαστημικού χαρακτήρα».

«Δεν έχω συζητήσει το θέμα με τις αρμόδιες υπηρεσίες μας», απάντησε. «Σίγουρα θα το κάνω, και θα σας δώσουμε μια απάντηση. Αν αυτό ισχύει, φυσικά, είναι σίγουρα κάτι που πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση, αυτή η διοίκηση, θα θεωρούσε ότι αξίζει να διερευνηθεί».