Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς ανακοίνωσαν την εφαρμογή έκτακτων μέτρων με στόχο την αποτροπή εξάπλωσης του ιού Έμπολα ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου, το οποίο θα φιλοξενηθεί από κοινού στις τρεις χώρες. Την ανακοίνωση γνωστοποίησε το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών μέσω σύντομης ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας παραμένει ύψιστη προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Η ανησυχία έχει ενταθεί μετά την επιδημιολογική έξαρση που καταγράφηκε στις 14 Μαΐου στα ανατολικά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, με τις αρχές να αναφέρουν ήδη εκατοντάδες ύποπτους θανάτους και περισσότερα από χίλια πιθανά κρούσματα. Επίκεντρο της κρίσης αποτελεί η επαρχία Ιτούρι, περιοχή που συνορεύει με την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποίησε η αεροπορική εταιρεία Viva Aerobus, η κυβέρνηση του Μεξικού προχωρά από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης σε απαγόρευση εισόδου για ταξιδιώτες που έχουν επισκεφθεί πρόσφατα την Ουγκάντα, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το Νότιο Σουδάν. Το μέτρο θα έχει αρχική διάρκεια 60 ημερών.

Αντίθετα, οι αμερικανικές αρχές δεν έδωσαν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που θα εφαρμοστούν στις τρεις διοργανώτριες χώρες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχει συντονισμένη συνεργασία για την προστασία εκατομμυρίων φιλάθλων, αθλητών και επισκεπτών που αναμένεται να ταξιδέψουν στη Βόρεια Αμερική για τη διοργάνωση.

Το Μουντιάλ θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου στην Πόλη του Μεξικού, με την αναμέτρηση της εθνικής Μεξικού απέναντι στη Νότια Αφρική, ενώ συνολικά 48 εθνικές ομάδες θα αγωνιστούν σε 16 πόλεις των τριών χωρών. Ανάμεσα στις συμμετέχουσες ομάδες βρίσκεται και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία θα αντιμετωπίσει στη φάση των ομίλων την Πορτογαλία, το Ουζμπεκιστάν και την Κολομβία.